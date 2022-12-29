حميدتي: وجهنا قائد الفرقة في زالنجي بحسم أيّ تجمعات منفلتة بالقوة





أكد نائب رئيس مجلس السيادة، الفريق أول محمد حمدان دقلو، هدوء الأحوال الأمنية في مدينة زالنجي، عاصمة ولاية وسط دارفور.

وأعلن حميدتي في تصريحات بمدينة نيالا اليوم، إصداره توجيهات صارمة لقائد الفرقة، وقيادة قوات الدعم السريع، وكل الأجهزة الأمنية في الولاية، باستخدام القوة في مواجهة أي تجمعات للمنفلتين، الذين يحاولون الاعتداء على المواطنين الأبرياء وأضاف بالقول (تحدثت مع قائد الفرقة أي تجمعات تتفرتق بالقوة أي زول يعتدي بالذخيرة ما حنجدعوا بالبسكويت)، وأردف ( أي قليل أدب نضعه في علبو)، مشيرًا إلى أن قوة من الدعم السريع بقيادة اللواء علي يعقوب، تحركت من نيالا أمس، واستطاعت تطويق المدينة وحسم المنفلتين، مشيدًا بسرعة استجابتها للأحداث.

باج نيوز