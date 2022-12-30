



أبرز عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة اليوم الجمعة الموافق 30 ديسمبر 2022م

صحيفة الانتباهة

بلدو: أيّ فتاة تدّخن بسبب”البورة” و”منفسنة وفاقدة حنان”

حميدتي: أحداث بليل كبيرة لن تمرّ دون محاسبة وسنطارد المجرمين

الإمدادات الطبية: الوفرة الدوائية لأمراض الكلى والأورام والقلب دون المطلوب

تأجيل النطق بالحكم في قضية وداد بابكر للعام المقبل

لجنة المعلمين تعلن إغلاق المدارس الأسبوع المقبل

صحيفة الصيحة

حميدتي: أحداث بليل لن تمرّ دون محاسبة وسنطارد المجرمين.

الإمدادات: 40% عجز في أدوية الكلى والأورام والقلب.

“بطارية هاتف” تتسبّب في مقتل وجرح 21 شخصًا بزالنجي.

التعادل السلبي يفرض نفسه على قمّة الممتاز

صحيفة السوداني

حميدتي يوجه باستخدام القوة لحسم المتفلتين بوسط دارفور

النيابة تفرج عن أوبشار ومجلس البجا يقرّر إغلاق مكاتب”العدل والمساواة”

الشرطة تحبط تهريب ألفي كيلو من المخدّرات على الحدود مع إثيوبيا

الحرية والتغيير ترجئ موعد ورش القضايا العالقة في الإطاري

صحيفة النيل الدولية

عدد رياضي الجمعة والسبت

القمة السودانية تنتهي تعادلية

محام “خائن روما” يفتح النار على مورينيو

ليس رونالدو فقط .. النصر يخطط للتعاقد مع راموس!

جون سينا يعلن عن تحالفه مع كيفين أوينز لمواجهة رومان رينز وسامي زين