شاهد بالفيديو.. الفنانة هدى عربي تقدم وصلة رقص مثيرة على أنغام الفنان محمد بشير بعد أن تغزل في “الشامة” الموجودة على خدها





بث الفنان السوداني الشاب محمد بشير مقطع فيديو مباشر وذلك على حسابه الرسمي عبر عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد أظهر البث المباشر الفنان وهو يغني في إحدى صالات الأفراح بالعاصمة السودانية الخرطوم.

كما ظهرت الفنانة الشهيرة هدى عربي وهي تغني في نفس الحفل الذي أحياه الفنان الدولي وكان عبارة عن فاصل غنائي لكل مطرب.

ووفقاً لمتابعات محررة موقع النيلين فقد لفتت اللقطة التي اقتحمت فيها الفنانة هدى عربي للمسرح لتقديم وصلة رقص مع محمد بشير أنظار المتابعين للبث المباشر.

وقدمت سلطانة الطرب وصلة رقص مثيرة على أنغام أغنية “الوجنة عاملة شغل الجن” بعد أن قام المطرب باستبدالها بمقطع “الشامة عاملة شغل الجن” وهو ما فسره المعلقون بأنه غزل من الفنان في “الشامة” الموجودة على خد المطربة هدى عربي.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين