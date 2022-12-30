فتاة تنشر صورة لوالدتها في الكفن وتعلن وفاتها في حادث .. ثم كانت المفاجأة





ابتكرت سيدة أندونيسية حيلة غريبة ، للتخلص من الدائنين الذين يلاحقونها ، وأدعت وفاتها عبر مواقع التواصل .

وطلبت السيدة من ابنتها نشر إعلان وفاتها عبر موقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك” ، وبالفعل قامت نجلتها بنشر صور لها ، وعلقت عليها ” أمي ماتت بعد حادث سير على جسر بالقرب من منزلنا شمال سومطرة ” .

ولكن اكتشف عدد من الاشخاص حيلة السيدة وخداعها ، حيث نشرت ابنتها صورة مأخوذه من مسلسل تليفزيوني ، ما أظهر كذب واحتيال السيدة ونجلتها ، حيث أوضحت في منشورها أن الصور لجثة والدتها .

المرصد