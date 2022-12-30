9 طرق يمكن بها كسب المال مقابل “منح جسدك للعلم”





تتبع العديد من التجارب العلمية نهجا فريدا يتيح للمشتركين الحصول على مبلغ مالي، مقابل المساعدة في البحث العلمي.

وإذا كنت ترغب في مساعدة المجتمع العلمي (وربما إنقاذ بعض الأرواح)، فهناك بعض الخطوات غير التقليدية ولكن التي يحتمل أن تكون مربحة يمكنك اتخاذها.

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وفي ما يلي قائمة قصيرة، على الرغم من تحذيرك: هذه الاستراتيجيات ليست كلها أموالا سهلة.

الاستلقاء في السرير لمدة 60 يوما على التوالي كجزء من أبحاث ناسا – الدفع: 18500 دولار

تدفع ناسا للمشاركين مقابل البقاء في السرير. وعليهم البقاء هناك لمدة 60 يوما، 24 ساعة في اليوم.

وتساعد دراسات الراحة في الفراش باحثي ناسا على رؤية بعض التغييرات التي يمر بها جسم رائد الفضاء بسبب انعدام الوزن في رحلات الفضاء.

واختار الباحثون بالفعل المشاركين، لكن ناسا أعلنت في نوفمبر 2021 عن عقد بنحو 50 مليون دولار لمواصلة إجراء دراسات الراحة في الفراش.

وقد يبدو الحصول على أموال مقابل الاستغناء عن العمل لبضعة أشهر بمثابة أموال سهلة، ولكن ضع في اعتبارك أن لجنة الاختيار تبحث عن مشاركين يمتلكون السمات الجسدية والنفسية لرائد فضاء حقيقي.

وسيتعين عليك إبقاء رأسك مائلا لأسفل بمقدار ست درجات في جميع الأوقات أثناء الاستلقاء هناك، حتى عند الاغتسال والأكل واستخدام المرحاض.

بيع بلازما الدم- الدفع (لكل تبرع) بنحو 50 دولارا

والبلازما هي أكبر مكون في دم الإنسان. إنه سائل غني بالبروتين يحتوي في الغالب على الماء ولكنه مليء أيضا بالإنزيمات والأجسام المضادة والأملاح. ويمكن استخدام هذه الأشياء الصفراء اللزجة لابتكار علاجات تعالج الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات تخثر الدم وأمراض المناعة الذاتية وحتى ضحايا الحروق. وغالبا ما يُطلق على التبرع بالبلازما اسم “هبة الحياة”.

وأثناء التبرع بالبلازما، يتم سحب الدم وتقوم آلة بفصل البلازما آلياً عن مكونات الدم الأخرى التي تتم إعادتها إلى المتبرع.

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وتختلف مدفوعات التبرع بالبلازما من موقع إلى آخر، ولكن متوسط المدفوعات عادة ما يكون نحو 50 دولارا لكل تبرع.

ويمكن التبرع بأمان مرة في الشهر تقريبا، ووفقا للصليب الأحمر الأمريكي، وتستغرق الجلسة النموذجية أقل من ساعتين.

التبرع بالبويضات – الدفع (لكل تبرع): عادة ما بين 8000 دولار و14000 دولار

يسمح التبرع بالبويضات للنساء اللائي لا ينتج مبيضهن بويضات صحية لكي يصبحن حوامل باستخدام بويضات متبرعة بها امرأة أخرى.

وفي الولايات المتحدة، تشير الجمعية الأمريكية للطب الإنجابي إلى أنه “ليس من المناسب” أن يُدفع لامرأة ما أكثر من 10000 دولار مقابل بويضاتها، ولكن في عام 2016، ألغت الجمعية هذا المبدأ التوجيهي كجزء من تسوية اتحادية لمكافحة الاحتكار .

وفي مركز NYU Langone Fertility Center في مدينة نيويورك، يبلغ التعويض لكل دورة تبرع بالبويضات اليوم 10000 دولار بالضبط، ويتضمن فحصا طبيا مجانيا.

وتحدد كلية طب وايل كورنيل الخطوات القياسية للتبرع بالبويضات، والتي تتطلب التزاما لمدة أربعة أسابيع تقريبا.

وخلال دورة التبرع، يتم حقن المتبرعات بأدوية الخصوبة حتى تنتج المبايض المزيد من البويضات (تتراوح أعمار النساء المؤهلات بشكل عام بين 21 و35 عاما). وتستغرق عملية استخراج البويضات نحو 20 دقيقة ولكنها قد تتطلب عدة أيام من التعافي.

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ويجب أن تكون على دراية بالمخاطر التي تنطوي عليها عملية التبرع بالبويضات قبل الاشتراك، والتي يمكن أن تشمل مشاكل صحية، مثل نمو الأنسجة غير الطبيعي على المدى الطويل خارج الرحم (بطانة الرحم)، وتقلب المزاج، والعدوى، وتلف الكلى، وفي حالات نادرة، الموت. وقد يؤدي التبرع بالبويضات إلى الإصابة بالسرطان، على الرغم من أن العلماء يقولون إن الأمر سيستغرق عقودا لتحديد ما إذا كان هناك ارتباط على وجه اليقين.

التبرع بالحيوانات المنوية – الدفع (لكل تبرع): عادة 35 دولارا – 125 دولارا

يمكن الحصول على 35 دولارا إلى 125 دولارا لكل تبرع، وفقا لموقع SpermBankDirectory.com و The Sperm Bank of California.

وتتطلب العديد من البرامج التزاما بالتبرع لمدة ستة أشهر أو سنة واحدة. ويقول بنك Manhattan Cryobank إنه يدفع للمانحين 1500 دولار شهريا مقابل حيواناتهم المنوية.

وتبحث بنوك الحيوانات المنوية عادة عن رجال يتمتعون بصحة جيدة وطوال القامة نسبيا، وشباب (أقل من 40 عاما) ومتعلمين.

ويجب على المتبرعين بالحيوانات المنوية أن يضعوا في اعتبارهم أنه حتى لو اختاروا التبرع المجهول الهوية، فإن التبرع بالحيوانات المنوية لا يكون في الحقيقة متخفيا بنسبة 100%، حيث يعرف حمضك النووي دائما من أنت.

أم بديلة – الدفع: 24000 دولار – 45000 دولار

يمكن للنساء اللواتي يحملن طفلا لزوجين آخرين جني مبلغ كبير جدا من النقود خلال فترة الحضانة التي تبلغ تسعة أشهر، والمعروفة باسم “تأجير الأرحام الحملي”.

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لكن تجنيد الأم البديلة ودفع أجرها ليس قانونيا في كل مكان. وهناك قوانين معقدة ومتناقضة في ما يتعلق بتأجير الأرحام في الولايات المتحدة. ويمكن قضاء عقوبة بالسجن أو دفع غرامات باهظة مقابل المضي في عقد تأجير الأرحام. ومع ذلك، فإن بعض الدول تدفع لتغيير تلك القواعد.

التسجيل للحصول على تجارب سريرية مدفوعة الأجر- الدفع: يختلف حسب البرنامج

يدير المعهد الوطني للصحة قاعدة بيانات قابلة للبحث، ClincalTrials.gov ، للدراسات السريرية البشرية حول العالم.

وقد يكون المشاركون “فئران تجارب” للمنتجات الطبية الجديدة، مثل الأدوية لعلاج ارتفاع ضغط الدم، أو يشاركون في بحث قائم على الملاحظة، مثل دراسة تسجل تأثيرات أنماط الحياة المختلفة على صحة القلب.

ويتم دفع الأموال عموما عندما تصبح جزءا من التجارب السريرية، وفي معظم الأحيان، كلما زادت المخاطر، زادت المكافأة.

وإذا قررت التسجيل في دراسة ما، فاختر بحكمة وحذر لأنه لا يتم تنظيم أو تقييم جميع الدراسات من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية.

الالتحاق بدراسة نفسية – الدفع: يختلف حسب البرنامج

قد لا تحقق الدراسات النفسية المدفوعة، مثل تلك التي تفحص السلوك البشري ووظائف الدماغ، عائدا كبيرا في التجارب السريرية، لكنها عموما أقل خطورة وتتطلب التزاما لمدة أقصر.

وتحتفظ معظم الجامعات البحثية بقاعدة بيانات عبر الإنترنت للدراسات حتى يتمكن الأشخاص من الاشتراك بسهولة.

التبرع بنخاع العظم – الدفع لكل تبرع: سداد تكاليف السفر والتكاليف الأخرى

على غرار بيع بلازما الدم، يمكنك أيضا بيع نخاع العظم. بالنسبة للأشخاص الذين يحتاجون إلى زراعة نخاع العظم، قد يكون الانتظار طويلا وشاقا في بعض الأحيان.

ويعد نخاع العظم من أصعب الأعضاء التي يمكن إيجاد تطابق لها عند البحث عن عملية زرع. وتبلغ احتمالية العثور على تطابق ما بين 29% و79% “اعتمادا على الخلفية العرقية للمريض”، وفقا لموقع Be The Match.

وفي حين أن Be The Match لا يدفع مقابل تبرعات النخاع العظمي، إلا أنهم يعوضون المتبرعين عن تكلفة الإجراء وتكاليف السفر، ويمكنهم سداد التكاليف الأخرى على أساس كل حالة على حدة.

منح جثتك للعلم – الدفع: حرق جثة مجاني

هذه الفكرة الأخيرة تعد مزعجة إلى حد ما، ولكن إذا كنت قلقا بشأن أن تكون مصدر إزعاج عندما تموت، فيمكنك التبرع بجسمك للعلم. وهذا يساعد في أنواع مختلفة من البحث والتعليم.

وستغطي هيئات مثل BioGift وScience Care تكاليف حرق الجثث، والتي يمكن أن تزيد عن 1000 دولار.

روسيا اليوم