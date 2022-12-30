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شاهد بالصور.. عريس سوداني يحمل عروسته داخل الأستوديو ويتسبب في انقسام حاد داخل مواقع التواصل بين الرجال والنساء

2022/12/30
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تسببت صور لعريس شاب وهو يحمل عروسته داخل أستوديو التصوير الخاص بالعرسان في انقسام حاد داخل مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان.

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وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فإن الانقسام الذي حدث داخل مواقع التواصل الاجتماعي سببه جنسية وهوية العروسين.

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الصفحات التي قامت بنشر الصور أكدت أن العريس سوداني وهو ما نفاه عدد كبير من المعلقين الذين أكدوا أن الملامح والزي تدل على أن الرجل من دولة أفريقية ولا علاقة له بالسودان.

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ووفقاً لمتابعات محررة موقع النيلين فإن معظم الذين أجمعوا على أن العريس سوداني الجنس هم الجنس اللطيف, حيث كتبت إحدى المعلقات (لازم تنفوا حقيقة انو الرجل سوداني لأنكم ما بتعرفوا الرومانسية وما بتعرفوا تشيلوا عروساتكم).

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين

2022/12/30