تأجيل النطق بالحكم فى قضية وداد بابكر إلى منتصف يناير





أدت ظروف خاصة بالمحكمة إلى تأجيل جلسة النطق بالحكم أمس فى قضية وداد بابكر حرم الرئيس المعزول عمر البشير إلى منتصف يناير المقبل.

وتحاكم وداد أمام محكمة جرائم الفساد ومخالفات المال العام، في قضية اتهامها بتجاوز وتملك أراض سكنية وعقارات دون وجه حق .

وحدد قاضي المحكمة المعز بابكر الجزولي جلسة 15 يناير القادم للنطق بالحكم.

وتواجه وداد تهمًا على خلفية بلاغات بشأن مخالفة قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه، وذلك لمخالفتها نص المادة (7) من قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه لسنة ١٩٨٩م تعديل 1994.

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