استقرار الدولار في (٥٨٣) جنيهًا





قال متعاملون في النقد الأجنبي بالسوق الموازي إن هنالك استقرارًا في ارتفاع أسعار العملات لزيادة الطلب وضعف المعروض بالسوق.

وقال المتعاملون لـ(السوداني) إن هنالك استقرارًا في أسعار العملات وضعفًا في الطلب ،حيث بلغ سعر الدولار (٥٨١) جنيهًا للشراء وسعر البيع (٥٨٣) جنيهًا أما سعر شراء الريال السعودي (١٥٥) جنيهًا وسعر البيع (١٥٨) جنيهًا وشراء الريال القطري ارتفع من (١٥٤) إلى (١٥٦)جنيهًا وسعر البيع من(١٥٦) إلى (١٥٧)جنيهًا أما سعر شراء الدرهم الإماراتي(١٥٨) جنيهًا وسعر البيع (١٥٩) جنيهًا.

وتوقع المتعاملون زيادة في الأسعار حال استمر زيادة الطلب على العملات مقابل ضعف العرض.