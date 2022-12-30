شاب عربي يدخل موسوعة غينيس بسبب قطر





دخل أحد صانعي المحتوى العرب السوري أسامة مروة، موسوعة غينيس للأرقام القياسية، كأول شاب عربي يتابع جميع مباريات كأس العالم 2022.

إقرأ المزيد

الحكومة المصرية: كأس العالم في قطر أفضل أحداث 2022 برأي المواطنين

وظهرت صورة الشاب على أبراج لوسيل في قطر بعد تمكنه من حضور مباريات المونديال من داخل الملاعب.

وقبل انطلاق المونديال، أجرى أسامة بحثا عن المهمة التي ينوى القيام بها من خلال تكلفة التذاكر التي سيحضر بها المباريات الـ64، بالإضافة إلى تكلفة الطيران والفنادق والمواصلات الداخلية.

تمكن أسامة من خلال مشروع “Every Beautiful Game” من تغطية تكاليف التذاكر وأماكن الإقامة والمواصلات، حيث بدأ بتصوير أهم اللقطات بداية من انطلاقه في رحلته لحضور أولى مباريات افتتاح المونديال، على أرضية ملعب البيت، وصولًا إلى حضور المباراة النهائية بملعب لوسيل.

كما وثّق كل خطوات مشروعه منذ البداية، من خلال مقطع فيديو شاركه مع متابعيه، منذ يومين، عبر صفحته الخاصة على “يوتيوب”، شرح من خلاله خطة روتين حياته اليومى خلال فترة المونديال.

ولفت أسامة إلى أنه توجبت عليه مشاهدة 4 مباريات في اليوم، في الساعات “1 و4 و7 و10″، مضيفا أن عليه ترك كل مباراة قبل نهايتها بـ10 دقائق، ما يعنى حضور 80 دقيقة منها فقط كى يتمكّن من الوصول في الوقت المناسب إلى المكان الذي تُقام فيه المباراة الثانية.

RT