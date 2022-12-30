قيادي بقحت : ثورة ديسمبر لم تنتج سوى البؤس.. والاقصاء الآن أكثر من زمن الإنقاذ





دمغت قيادات من قوى إعلان الحرية والتغيير – القوى الوطنية – في مؤتمر صحافي اليوم الخميس، تجربة المجلس المركزي بالبائسة.

َوقال رئيس الحرية والتغيير الكتلة الوطنية، يوسف محمد زين، إن البلاد وصلت لمرحلة (نعيش أو لا نعيش) بعد أن صنع الموت في الطائف وموقف جاكسون وبليل ، وأضاف (هناك من يريدون تقسيم البلاد ينشطون في السفارات والسياسيون يتجادلون حول من يحكم السودان).

من جهة أخرى أوضح عضو القوى الوطنية، حسام كركساوي، أن سبب المهددات هو ممارسة الإقصاء الذي قامت ضده الثورة ولكن بعد الثورة أصبح هنالك إقصاء أكبر، لافتا إلى أن سياسة الإقصاء تسببت في 25 أكتوبر.

ودعا كركساوي الإعلام أن يفضح من المتسبب في الإقصاء لحفظ البلاد.

وقال القيادي بحزب البعث العربي محمد وداعة، إن ثورة ديسمبر طيلة السنوات الأربع الماضية لم تنتج سوى البؤس الذي قدمته الحرية والتغيير وهو الذي أضاع الثورة.

الخرطوم: ST