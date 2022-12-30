السعودية.. صاعقة رعدية تقتل شابا وتصيب مرافقيه





تسببت صاعقة رعدية فجر الجمعة بمصرع شاب وإصابة اثنين من مرافقيه بمحافظة المخواة إحدى محافظات منطقة الباحة في السعودية.

وفي التفاصيل التي نشرتها صحيفة “سبق”، قدم مجموعة شبان من إحدى المحافظات بسراة الباحة للاستمتاع بالأجواء الجميلة في الساحة الشعبية بمحافظة المخواة، إلا أن صاعقة رعدية ضربت الموقع الذي يجلسون فيه، فتوفي أحدهم وأصيب اثنان ونجا الرابع.

وكانت الجهات المختصة قد أطلقت عدة تحذيرات من الخروج وقت الأمطار والصواعق الرعدية، ودعت للاحتراز للسلامة بعدم استخدام الهاتف الجوال والبحث عن مكان آمن ومنها السيارات أو المباني، وعدم اللجوء إلى المباني غير المحمية أو الأشجار المنعزلة الواقعة على قمم التلال أو الخيام أو الاقتراب من أسلاك الأسوار المعدنية.

ولحماية المباني والمنشآت يتم استعمال مانعات الصواعق التي تفرغ التيار الكهربائي إلى الأرض، كما يجب الحذر من الجلوس أو الاقتراب من الأشجار العالية والتي تعلو رؤوسها سطوح المنازل حيث تعد من المواقع الطبيعية للصواعق.

يُذكر أن الصاعقة الرعدية تتسبب في تفريغ جهد عال جدا يصل إلى عدة ملايين بوحدة الفولت.

المصدر: “سبق”