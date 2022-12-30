النصر يتعاقد مع كريستيانو رونالدو لمدة موسمين ونصف





تعاقد مجلس إدارة نادي النصر مع قائد المنتخب البرتغالي كريستيانو رونالدو، لمدة موسمين ونصف.

وذكرت مصادر صحفية، أن تعاقد نادي النصر مع البرتغالي كريستيانو رونالدو سيكون لمدة موسمين ونصف.

وعقد مفاوضون سعوديون اجتماعًا في العاصمة الإسبانية مدريد مع كريستيانو رونالدو للحصول على توقيعه.

ويريد نادي النصر ضم المدافع المخضرم سيرجيو راموس ليجتمع بزميله السابق في ريال مدريد كريستيانورونالدو إذا تمت صفقة التعاقد مع الهداف البرتغالي الذي فسخ عقده مع مانشستر يونايتد الشهر الماضي.

وأشارت ماركا إلى أن النصر ينتظر وصول رونالدو وإتمام التعاقد في أول أيام 2023، الأحد المقبل، ثم مواصلة مشروعه الضخم بضم نجوم لامعين آخرين مثل راموس.

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