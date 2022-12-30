سياسات المركزي للعام 2023 تشجع التمويل الاخضر





أصدر بنك السودان المركزي سياسته النقدية للعام 2023 والتي تستهدف تحقيق الاستقرار النقدي والمساهمة في تحقيق الاستقرار المالي وتعزيز الشمول المالي وتشجيع التمويل الاخضر بخلق فرص مواتيه للتمويل المستدام لمواجهة تحديات ومخاطر التغير المناخي .

كما تستهدف السياسات استقرار المستوى العام للأسعار وخفض معدل التضخم إلى 25% بنهاية العام 2023، ونمو في القاعدة النقدية بمعدل 57% ونمو عرض في النقود بمعدل 28%.

وتستهدف السياسة النقدية التي حصلت “سونا” على نسخة منها استقامة مرونة سعر الصرف والاستمرار، في توحيد سوق النقد الاجنبي، ولضمان تحقيق ذلك حدد البنك المركزي الاحتياطي النقدي القانوني للبنوك بنسبة 20% من جملة الودائع الخاضعة للاحتياطي النقدي بجانب عمليات السوق المفتوحة وعمليات مبادلة وبيع وشراء النقد الأجنبي وحظر المصارف من تمويل المتاجرة في العملات الأجنبية وشراء الأسهم المالية وسداد عمليات تمويلية قائمة و متعثرة بالإضافة إلى منع المتاجرة في رصيد الاتصالات واستخداماته وشراء العقارات والأراضي عدا المسموح بها وفق الضوابط المنظمة وشراء الذهب ومخلفاته.

والزم بنك السودان المركزي المصارف وشركات الصرافات والتحاويل المالية وشركات الايجارة ومؤسسات التمويل الأصغر للعمل بالسياسات الجديدة اعتبارا من الاول من يناير فى العام المقبل.

سونا