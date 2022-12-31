المركزي يحظر المصارف من تمويل المتاجرة في العملات الأجنبية ورصيد الاتصالات





كشف بنك السودان المركزي عن أبرز محاور السياسات النقدية للعام المالي 2023م.

وأوضح البنك أن السياسة النقدية تستهدف تحقيق الاستقرار النقدي والمساهمة في تحقيق الاستقرار المالي وتعزيز الشمول المالي إلى جانب تشجيع التمويل الأخضر. وقال المركزي إن سياساته تستهدف استقرار المستوى العام للأسعار وانخفاض معدل التضخم إلى 25% بنهاية العام عبر استهداف نمو في القاعدة النقدية بمعدل 27% ونمو في عرض النقود بمعدل 28%بنهاية العام 2023 مع العمل على مرونة واستقرار سعر الصرف والاستمرار في توحيد سوق النقد الأجنبي.

وحظر البنك المركزي على المصارف تمويل المتاجرة في العملات الأجنبية وشراء الأسهم المالية وسداد عمليات تمويلية قائمة و متعثرة بالإضافة إلى منع المتاجرة في رصيد الاتصالات واستخداماته وشراء العقارات والأراضي عدا المسموح بها وفق الضوابط المنظمة وشراء الذهب ومخالفاته.

ومنعت السياسة النقدية الجديدة اﻻستيراد عدا مدخلات الإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني والصناعي والسلع الاستراتيجية والماكينات ومعدات الحرفيين والمهنيين.

صحيفة السوداني