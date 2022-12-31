حجر: اتفاق سلام جوبا شامل ولا عودة للحرب





أكد عضو مجلس السيادة الانتقالي الطاهر أبوبكر حجر شمولية اتفاق جوبا لسلام السودان، وعدم الرجوع لمربع الحرب مرة أخرى، داعياً الجميع للمحافظة على مكتسبات السلام.

وقال حجر خلال مخاطبته جماهير منطقة عد الخير بمحلية كرنوي بولاية شمال دارفور أمس، إن دارفور عانت من التهميش خلال الفترات السابقة إلى جانب أطراف أخرى من السودان، مؤكدًا أن من واجب الدولة تحقيق العدالة بين كل أبناء الشعب السوداني. وأضاف أن أطراف السلام بمسار دارفور، متفقة حول قضايا التنمية والأمن والاستقرار والتعايش السلمي في دارفور، مشيرًا إلى أن التمييز الإيجابي للمناطق المتأثرة بالحرب يهدف لمعالجة الأضرار الكبيرة التي لحقت بها أثناء الحرب، وليس تفضيلًا لها على بقية المناطق.

وبشأن قضايا التنمية في منطقة عد الخير، أشار حجر إلى ضرورة تكامل الجهود الحكومية والشعبية والمنظمات الدولية والوطنية، مبينًا أن صندوق تنمية دارقلا المرافق له في زيارته، وضع خارطة طريق لإعمار المنطقة بما فيها منطقة عد الخير.

وأوضح حجر أنه سيعد تقريرًا شاملًا عن الأوضاع في المناطق التي شملتها زيارته الحالية، ورفعه لجهات الاختصاص، من أجل توفير مقومات الكرامة الإنسانية.

إلى ذلك ملّك عضو مجلس السيادة، طلاب مدرسة عد الخير الحقائب المدرسية المتكاملة كما حفّز المعلمين تشجيعًا لهم لأداء رسالتهم السامية، مؤكدًا أن التعليم يعد من مرتكزات التنمية بمحلية كرنوي، وتعهد سيادته بإنشاء شبكة اتصالات في المنطقة ومعالجة قضية المياه، وبتكلفة تدريب القابلات بالمنطقة.

صحيفة السوداني