مفاجأة..ميسي يواجه رونالدو في مباراة للتاريخ بالسعودية!





الصدفة ستجمع كريستيانو رونالدو بمواجهة غريمه التاريخي ليونيل ميسي، على الأراضي السعودية، في مواجهة لم يكن يتوقعها أحد من جماهير اللاعبين قبل أيام.

النجم البرتغالي رونالدو وقع عقدا تاريخيا مع النصر السعودي، حيث سيمثل صفوفه حتى صيف 2025، وهي صفقة تاريخية لمنطقة الشرق الأوسط، استنادا لاسم رونالدو الذي يعد من أشهر الرياضيين عبر التاريخ.

وبعد أسابيع من التوقيع، ستكون جماهير كرة القدم، على موعد مع متعة كروية “غير متوقعة”، تتمثل بمواجهة رونالدو أمام ميسي، وذلك في مباراة ودية ستحتضنها العاصمة السعودية الرياض، وفقا لسكاي نيوز عربية.

المباراة تجمع بين باريس سان جرمان الفرنسي، أمام فريق مكون من أبرز لاعبي النصر والهلال، وذلك ضمن بطولة “موسم الرياض”.

وستقام المباراة على استاد مرسول بارك في الرياض، يوم 19 يناير المقبل.

وبنسبة كبيرة، يتوقع أن يشارك النجمان في اللقاء الودي، الذي سيجذب الأنظار بشكل كبير، خاصة بعد انتقال رونالدو للنصر.

صحيفة البيان