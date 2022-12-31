حكومة الجزيرة تعلن مواعيد صرف متأخرات العاملين بالقطاعات الصحية





أعلنت وزارة الصحة بولاية الجزيرة عن بداية صرف متأخرات الفصل الأول للعام 2020م من البديل النقدي وبدل لبس و50% من متبقي بدل لبس للعام 2022م للعاملين بالقطاعات الصحية بالولاية إضافة لصرف كل متأخرات الفصل الأول لمستشفيات الأيلولة وذلك اعتبارًا من أمس الجمعة إلى اليوم السبت 31 ديسمبر الجاري.

وأكد مدير عام وزارة الصحة دكتور أسامة عبد الرحمن أحمد الفكي بحسب(سونا) على مجهودات والي ولاية الجزيرة في الإشراف المباشر والمتابعة المستمرة لتوفير مستحقات العاملين بالقطاع الصحي. و أعرب عن إشادته باهتمام وزير الصحة الاتحادي دكتور هيثم محمد إبراهيم بقضايا القطاعات الصحية بالولاية مقدمًا شكره وتقديره للكوادر الطبية في توفير الخدمات الصحية والعلاجية في ظل ظروف اقتصادية صعبة.

صحيفة السوداني