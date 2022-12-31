توقعات بارتفاع درجات الحرارة تدريجياً في جميع الأقاليم





توقعت وحدة الإنذارالمبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية توالي درجات الحرارة بشقيها العظمى والصغرى، ارتفاعها الطفيف في معظم أنحاء البلاد خلال الـ24 ساعة المقبلة، كما توقعت نشاط الرياح المثيرة للغبار في شمال وأواسط وغرب البلاد وعلى ساحل البحر الأحمر.

وتنبأت وحدة الإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية في نشرتها أمس الجمعة هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة، في أجزاء متفرقة من ولاية البحر الأحمر.

كانت أعلى درجة حرارة بالبلاد سجلت ليوم أمس 34.5 درجة في مدينة أبونعامة وأدناها 6.2 درجة في مدينة دنقلا.

ويتوقع أن تسجل أعلى درجة حرارة خلال اليوم 34.0 درجة في كل من أبونعامة، القضارف والدمازين وأدناها 6.0 درجة في مدينة الفاشر.

ومن أهم معالم الطقس اليوم مرتفع جوي يتمركز في شمال غرب إفريقيا يغطي جميع أنحاء البلاد.

صحيفة الحراك السياسي