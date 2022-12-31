فيريرا يعقد جلسة مع اللاعبين ويوجه نصائح لـ زيزو والزناري





الدوري المصري، عقد البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم السبت على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، بمقر القلعة البيضاء.

وأكد البرتغالي فيريرا على ثقته الكبيرة في اللاعبين من أجل مواصلة مشوار الانتصارات خلال المواجهة المقبلة أمام أسوان في الدوري وشدد على أهمية المباراة.

فيريرا يمنح تعليمات خاصة للزناري

منح البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تعليمات خاصة لمصطفى الزناري مدافع الأبيض على هامش مران الأبيض الذي أقيم اليوم السبت على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء.

وعقد المدير الفني للزمالك، جلسة سريعة مع المدافع لشرح بعض المهام الفنية الإضافية المراد تنفيذها خلال المباريات المقبلة للفريق.

فيريرا يوجه رسالة لـ زيزو

وعقد البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع أحمد مصطفى “زيزو” لاعب وسط الأبيض، على هامش مران اليوم السبت الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء.

ومنح المدير الفني مجموعة من التعليمات الفنية للاعب خاصة بعملية الضغط على المنافس في حال فقدان الكرة، بجانب تنفيذ بعض المهام الفنية الإضافية.

خاض ابراهيما نداي وعمر جابر ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مجموعة من التدريبات التأهيلية على هامش مران الأبيض الذي أقيم اليوم السبت على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء.

وأدى الثنائي جانبا من التدريبات في صالة الجيمانيزيوم، وفقا للبرنامج التأهيلي الموضوع لهما من قبل الجهاز الطبي للفريق بعد الإصابة التي لحقت بهما، ويعاني نداي من إصابة في منشأ العضلة الخلفية، في حين يعاني عمر جابر من شد في العضلة الخلفية.

ويواصل الزمالك تدريباته استعدادا للقاء أسوان المقرر له يوم الإثنين المقبل في الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز، والتي ستقام على ملعب أسوان.

موعد مباراة الزمالك وأسوان في الدوري المصري

وتنطلق مباراة الزمالك وأسوان في الدوري الممتاز يوم الإثنين القادم في تمام الساعة 2:30 بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وأسوان في الدوري المصري

وتنقل مباراة الزمالك وأسوان في الدوري الممتاز، على مجموعة قنوات قناة أون تايم سبورتس الناقل الحصري لبطولة الدوري الممتاز.

ترتيب الزمالك وأسوان في الدوري المصري

يتصدر نادي الزمالك ترتيب الدوري الصمري الممتاز برصيد 24 نقطة بفارق الاهداف عن الاهلي صاحب المركز الثاني، بينما يحتل نادي أسوان المركز الثامن برصيد 12 نقطة.

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، السفر إلى أسوان ظهر غدا الأحد، استعدادا لمواجهة ممثل الصعيد المقبلة في الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن يخوض الفريق مرانه الختامي مساء يوم الأحد في أسوان، استعدادا للمباراة المرتقبة المقرر لها يوم الإثنين المقبل في الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وقرر الجهاز الفني عودة الفريق للقاهرة صباح يوم الثلاثاء عقب الانتهاء من مواجهة أسوان يوم الإثنين المقبل.

يعد عام 2022 أحد أكثر الأعوام نجاحا لنادي الزمالك في الفترة الأخيرة بسبب الفوز بالعديد من البطولات، حيث إن الزمالك جمع بين بطولتي الدوري والكأس.

وقاد الزمالك في 2022 باتريس كارتيرون ورحل بعدها إلى نادي الاتفاق السعودي، ليتعاقد مجلس إدارة نادي الزمالك مع البرتغالي جوسفالدو فيريرا المستمر مع القلعة البيضاء حتى الآن.

وفي السطور التالية تعرض فيتو تقريرا عن حصاد الزمالك في عام 2022.

الزمالك يواصل الفشل الإفريقي في 2022

تأمل جماهير الزمالك في تحقيق الفارس الأبيض بطولة دوري أبطال أفريقيا الغائبة عن النادي منذ موسم 2002 / 2003، وكانت آمال الجماهير متعلقة في الفوز ببطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة السادسة ولكن الفريق ودع البطولة من دور المجموعات.

وحل الفارس الأبيض المركز الثالث في المجموعة برصيد 4 نقاط التي ضمت أندية الوداد المغربي وبيترو أتلتيكو الأنجولي وساجرادا الأنجولي، وتأهل عن المجموعة الوداد الذي فاز بالبطولة في النهائي أمام الأهلي وبيترو أتليتكو الأنجولي.

حقق نادي الزمالك بطولة الدوري المصري الممتاز رغم أن الفريق لم يتعاقد مع صفقات في بداية الموسم بسبب إيقاف القيد، وبدأ الزمالك بطولة الدوري بشكل متذبذب حتى رحل كارتيرون وأتى فيريرا الذي قدم أداء قويا مع الفريق وحقق العديد من الانتصار ليحصد الفارس الأبيض بطولة الدوري رقم 14 في تاريخه في عام 2022.

لم يتكفي فيريرا بفوز بلقب الدوري بل أنه فاز مع الزمالك ببطولة كأس مصر 2022 بعد الفوز على الأهلي بنتيجة 2 / 1، ليجمع الأبيض بين بطولتي الدوري والكأس في 2022.

خسارة الزمالك كأس السوبر المصري السعودي

وشارك الزمالك في كأس السوبر المصري السعودي بصفته بطل الدوري الممتاز، وواجه الفارس الأبيض نظيره الهلال بطل الدوري السعودي، وأقيمت المباراة في قطر على ستاد لوسيل، ولكن الزمالك خسر البطولة بركلات الترجيح.

دخل الزمالك بطولة كأس السوبر بآمال مرتفعة، حيث أرادت جماهير الأبيض تحقيق الفريق جميع البطولات المحلية المتاحة في 2022، ولكن الزمالك خسر البطولة أمام الغريم التقليدي النادي الاهلي بنتيجة 2 / 0 ليصعد المارد الاحمر البطولة الوحيدة في 2022

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