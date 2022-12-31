جبريل ابراهيم يجدد التأكيد على قومية الحركة ورفض التهميش





جدد الدكتور جبريل ابراهيم رئيس حركة العدل والمساواة السودانيه وزير المالية والتخطيط الاقتصادي على قومية حركة العدل والمساواة السودانيه مشيرا الى انها اسست من أجل إعطاء كل ذي حق حقه، وقال إن الحركة ضمت كل أبناء السودان بمختلف قومياتهم.

ونادى جبريل لدى مخاطبته اليوم بمدينه الحصاحصيا اللقاء الجماهيري الذي نظمته حركة العدل والمساواة السودانيه بمناسبة أعياد الشهداء بالحركة بأهمية توحيد الرؤى من أجل سودان يسع الجميع وان موارده تكفي كل السودان فقط يتطلب نبذ القبيلة والعمل من أجل الوطن.

وقال جبريل انهم قدموا شهداء من الشمال والشرق والغرب والوسط وأن مؤسس الحركة أيضا كان ضمن الشهداء وهو ما يؤكد ان الحركة كانت وستظل مشروع شهداء.

وأشار جبريل الى ان تحقيق الوفاق امر مهم لإكمال متبقي الفترة الانتقالية وصولا لانتخابات حره ونزيهه يختار خلالها الشعب من يثق فيه لقيادة البلاد وتحقيق الاستقرار والتحول الديمقراطي.

وكالة سونا