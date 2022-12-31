تفوق على ميسي.. رونالدو يتقاضى 6.35 يورو في الثانية مع النصر





حطم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، أفضل لاعب في العالم خمس مرات، كل الأرقام القياسية لأعلى أجر رياضي في التاريخ، على مدى السنوات الماضية، بعد التأكيدات والتقارير العالمية الموثوقة، بأنه تعاقد مع نادي النصر السعودي حتى عام 2025، بصفقة مقدّرة بأكثر من 200 مليون يورو.

6.35 يورو في الثانية

وبحسب التأكيدات الرسمية لنادي النصر السعودي، فإنه أعلن عن الصفقة، ولم يكشف عن قيمتها، لكن بحسب التقارير العالمية والوكالات الرسمية، فإن قيمة الصفقة مقدّرة بأكثر من 200 مليون يورو (أي ما يعادل 6.35 يورو، عن كل ثانية، و16.6 مليون يورو في الشهر، و3.8 ملايين يورو في الأسبوع، و547 ألف يورو في اليوم، و23 ألف يورو في الساعة. و381 يورو في الدقيقة).

مكافأة نهاية الخدمة

ووصفت الصفقة، بحسب تقارير عالمية، بأنها مكافأة نهاية خدمة مميزة للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، ورد اعتبار لما أصابه من ضرر من قبل مانشستر يونايتد، حيث غادر رونالدو عن مانشستر يونايتد عملاق الدوري الإنجليزي الممتاز الشهر الماضي، بعد مقابلة تلفزيونية قال فيها المهاجم المخضرم، إنه شعر بالخيانة من قبل النادي، وأنه لا يكن الاحترام لمدربه الهولندي إريك تن هاج.

خيبات 2022

وبات النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، حديث العالم، بعد خيبات أمل كأس العالم 2022 في قطر، والخروج المذل، فيما حقق غريمه الأرجنتيني ليونيل ميسي اللقب، على حساب المنتخب الفرنسي، وبات اللاعب الأشهر في التاريخ، لا سيما أن الدون كان قد اكتفى بالجلوس على مقاعد البدلاء في الدورين ثمن وربع النهائي، من مشاركته الخامسة في النهائيات العالمية.

سحب البساط من ميسي

وبعقده الخرافي مع نادي النصر السعودي، يكون رونالدو قد سحب بساط الصدارة المالية العالية من غريمه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، مهاجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم، الذي كان يتصدر قائمة الرياضيين الأعلى دخلاً على مستوى العالم، وذلك وفقاً لمجلة «فوربس».

وقدرت مجلة «فوربس» عائدات ميسي (34 عاماً)، بـ 130 مليون دولار في آخر 12 شهراً، ليصبح الرياضي الأعلى دخلاً في العالم للمرة الثانية، بعد أن حقق الأمر ذاته في 2019.

وجاء الأمريكي ليبرون جيمس، نجم نادي لوس آنجلس ليكرز المنافس بدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، في المركز الثاني، بدخل سنوي إجمالي بلغ 121 مليوناً و200 آلف دولار.

وكان النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، في المركز الثالث، بدخل سنوي إجمالي قدره 115 مليون دولار، قبل التعاقد مع نادي النصر السعودي.

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