الدوري الفرنسي، قائمة باريس سان جيرمان لقمة لانس





أعلن كريستوف جالتيه، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان، عن قائمة فريقه لمباراة لانس، المقرر لها غدًا الأحد، على ملعب بوليرت ديليليس، في قمة الجولة 17 من الليج آن.

موقف ميسي ونيمار

وشهدت اختيارات جالتيه لمباراة الدوري الفرنسي أمام لانس، استمرار غياب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي حصل على راحة عقب انتهاء كأس العالم.

كما يغيب نيمار عن قائمة الفريق الباريسي، بسبب الإيقاف بعد تلقيه بطاقة حمراء في الجولة الماضية أمام ستراسبورج، يوم الأربعاء الماضي في الدوري الفرنسي.

قائمة باريس سان جيرمان

وجاءت قائمة سان جيرمان كاملة، كالآتي:

كيلور نافاس – أشرف حكيمي – سيرجيو راموس – ماركينيوس – ماركو فيراتي – كيليان مبابي – فابيان رويز – خوان بيرنات – دانيلو – سيرجيو ريكو – فيتينيا – بابلو سارابيا – نوردي موكيلي – كارلوس سولير – الشدالي بيتشيابو – إيمري – إسماعيل الغربي – إلياس حسني – هوجو إكيتيكي – جيانلويجي دوناروما.

ويحتل باريس سان جيرمان صدارة الدوري الفرنسي برصيد 44 نقطة، بينما يأتي لانس في المركز الثاني برصيد 37 نقطة.

زوجة ميسي تحسم القرار

تلقى الأرجنتيني ليونيل ميسي موافقة زوجته أنتونيلا، من أجل الاستمرار في الدوري الفرنسي، رفقة باريس سان جيرمان.

وينتهي عقد ليو ميسي مع سان جيرمان في صيف 2023، لكن التقارير مؤخرا تفيد بأن البرغوث قرر بالفعل التجديد في “حديقة الأمراء”.

وقال جيليم بالاج، كاتب السيرة الذاتية لليونيل ميسي: “أنتونيلا تكون دائما صاحبة القرار الأخير الحاسم لمستقبل قائد الأرجنتين، لأنها من تتحمل مسؤولية الاختيارات الرئيسية للعائلة”.

وأضاف بالاج منذ عام، قلت إن أنتونيلا ما زالت تحاول التكيف مع حياتها الجديدة، لكنها سافرت جميع أنحاء باريس خلال فترة التوقف الدولي، كما أن ليو وعدها بمرافقتها بمجرد أن يكون الجو أقل برودة”.

وأوضح بالاج: “مؤخرا اندمجت أنتونيلا بالفعل مع حياتها الجديدة، وباتت راضية جدا عن العيش في باريس، كما أن أطفال ليو باتوا يشعرون بأنهم في بيتهم”.

وزاد: “باريس أصبحت المكان المفضل للاحتفاظ بميسي، لأن يرى نفسه في الدوري الفرنسي لفترة طويلة، حتى وإن لم يخبر أحدا”.

وختم بالاج: “ميسي حصل على كل الإشارات الخضراء من العائلة، لتجديد عقده مع باريس سان جيرمان”.