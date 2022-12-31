يونيتامس: ذكرى الاستقلال تأتي في حين يشهد السودان عملية سياسية معقدة للغاية





هنأت بعثة الأمم المتحدة لدعم المرحلة الانتقالية الشعب السوداني بمناسبة الذكرى الـ67 للاستقلال.

وقالت البعثة في بيان إن الذكرى تأتي في حين يشهد السودان عملية سياسية معقدة للغاية مضيفة “عملية مفعمة بأمل بناء مستقبل أفضل ورغبة في تجاوز مرارة الماضي. ونأمل أن يساعد ذلك في كتابة صفحة جديدة في تاريخ السودان”.

وتابعت “لقد أظهر السودانيون على مرّ تاريخهم المعاصر إرادة مذهلة لناحية الالتزام بأحلامهم وتطلعاتهم حتى عند مواجهة الكثير من التحديات. كانت السنوات الأربع الماضية، منذ اندلاع شرارة ثورة ديسمبر، قدوةً ألهمت الكثيرين حول العالم للتمثّل بقدرات الشعب السوداني وعزمه على تحقيق الأهداف التي يمثلها شعار الحرية والسلام والعدالة”.

ومضت “نهنّئ السودانيين بذكرى استقلالهم وندعو جميع الأطراف وأصحاب المصلحة السودانيين إلى التفكير ملياً في مصلحة شعبهم والانخراط جدياً في مساعي العملية السياسية لاستعادة مسار التحول المدني والديمقراطي بما يحقّق مصلحة السودان العليا ويرضي آمال وتطلعات شعبه”.

باج نيوز