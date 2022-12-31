237 مليون دولار إجمالي استهلاك المصريين للشاي خلال 9 شهور





يعد الشاي مشروبا مفضلا بالسوق المصرى، وتحتل مصر المرتبة الثالثة بين الدول العربية الأكثر استهلاكًا للشاي، إذّ يصل متوسط استهلاك الفرد 0.9 كجم سنويًا، وذلك وفقا لاحصائيات اللجنة الدولية للشاي.

و ارتفعت فاتورة واردات مصر من “ الشاى ” خلال الـ 9 أشهر الأولى من العام الجاري 2022، خلال الفترة من “يناير – سبتمبر ” وذلك وفقا لنشرة التجارة الخارجية لشهر سبتمبر الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

واردات مصر من الشاى

وذكرت نتائج النشرة التى حصلت “فـيتـو” على نسخة منها أن واردات ” الشاى ” خلال الفترة من “يناير – سبتمبر 2022 بلغت 237 مليونا و319 ألف دولار، مقابل 196 مليونا و958 ألف دولار عن نفس الفترة من العام الماضي 2021، بارتفاع يصل إلى 40 مليون و361 ألف دولار.

تراجع ورادات الشاى خلال سبتمبر الماضى

وأضافت “الإحصاء” أن فاتورة واردات” الشاى ” تراجعت خلال سبتمبر الماضى حيث بلغت 17 مليون و952 ألف دولار، مقابل 21 مليون و767 ألفا دولار،بنسبة تراجع تصل الى 3 مليون و815 ألف دولار.

واعلنت بعض الشركات، عن ارتفاع أسعار منتجاتها من الشاى ويرجع هذا إلى عدة أسباب منها: تعطل الإفراج عن الشحنات للسوق، بجانب استمرار الطلب على السلعة.

أسعار الشاي في الأسواق

وارتفعت اسعار عبوات الشاي في الأسواق المصرية،حيث وصل سعر عبوة شاي ليبتون الخرز والناعم وزن 250 جرامًا 33 جنيهًا بدلًا من 28 جنيهًا،وسجل كيلو شاي ليبتون ناعم 132 جنيهًا بدلًا من 112 جنيهًا. كما بلغ سعر شاي العروسة وزن 250 جرام 26 جنيهًا بدلًا من 22 جنيهًا، حيث ارتفاع سعر اللفة في أسواق الجملة أكثر من 190 جنيها.

وفي سياق آخر، أكدت هيئة الدواء المصرية أن تناول الشاي والقهوة مع بعض الأدوية يمكن أن يؤثر علي فاعلية الدواء.

وأشارت إلى أن تناول كلا من الشاي والقهوة مع دواء يحتوي على الحديد لعلاج فقر الدم يؤدي الى تقليل امتصاص عنصر الحديد من الجهاز الهضمي إلى الدم وبذلك يقل تأثير الدواء.

الشاي والقهوة وعصير البرتقال

ونصحت بتناول الشاي أو القهوة بعد تناول الدواء على الاقل بساعتين أو ثلاث ساعات، موضحة أن شرب عصير البرتقال يزيد من امتصاص الحديد.

وحذرت هيئة الدواء المصرية من حدوث تداخلات وتفاعلات بين الغذاء والدواء.

وقالت هيئة الدواء المصرية، إنه في بعض الأحيان يلعب الغذاء دورا في تثبيط أو إسراع عمل الإنزيمات التي تستقبل الدواء لتحوله إلى مادة فعالة، مما يؤثر على فاعلية الدواء تبعًا لنوع التأثير على هذه الإنزيمات.​

تأثير الشاي والقهوة على الجسم

وأوضحت أنه إذا قام الغذاء بإسراع عمل الإنزيمات يتكسر الدواء بسرعة فتقل فاعليته، أما إذا قام الغذاء بتثبيت عمل الإنزيمات؛ فيطول مفعول الدواء بالجسم، مما قد يؤدى إلى ظهور أعراض جانبية، أو التداخل مع الأدوية الأخرى.​

وضعت ​هيئة الدواء المصرية دليلا إرشاديا بشأن أشهر التدخلات الدوائية مع الطعام لمنع التعرض لأي آثار جانبية نظرا، لأنه يوجد عدد من الأغذية يمكن أن تتعارض مع تناول أنواع معينة من الدواء

أوضحت هيئة الدواء المصرية أن الهدف من الدليل توثيق مرجعي لأهم النصائح التي يحتاج إليها المواطن لتحقيق الاستفادة الكاملة من الأدوية.

بوابة فيتو