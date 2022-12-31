موعد مباراة ليفربول أمام برينتفورد في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة





ليفربول، يستعد فريق ليفربول الإنجليزي الذي يضم بين صفوفه قائد منتخب مصر محمد صلاح، لمواجهة نظيره فريق برينتفورد، في اللقاء الذي يجمع الفريقين يوم الإثنين المقبل، ضمن مواجهات الجولة التاسعة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز – البريميرليج.

موعد ليفربول أمام برينتفورد

مباراة ليفربول القادمة أمام برينتفورد، تقام يوم الإثنين المقبل 2 يناير، وتنطلق أحداثها فى السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف بتوقيت السعودية، وتنقلها شبكة قنوات بي إن سبورت عبر قناة عبر قناة beIN SPORTS HD PREMIUM 1.

ليفربول يفوز على ليستر سيتي

وفاز فريق ليفربول على نظيره ليستر سيتي بنتيجة 2 / 1 في المباراة التي جمعتهما، أمس الجمعة، ضمن مواجهات الجولة الثامنة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

أهداف مباراة ليفربول وليستر سيتي في الدوري الإنجليزي

سجل ديوسبري الهدف الأول لليستر سيتي في شباك ليفربول في الدقيقة 5، وسجل ليفربول هدفا في مرمى ليستر سيتي عن طريق ووت فايس بالخطأ في مرماه، وفي الدقيقة 44 سجل ووت فايس هدفا ثانيا في مرماه بالخطأ لتصبح النتيجة 2 / 1 لصالح ليفربول.

ترتيب ليفربول وليستر سيتي في الدوري الإنجليزي

بهذا الفوز ارتفع رصيد ليفربول للنقطة 28 في المركز السادس بترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما تجمد رصيد ليستر سيتي عن النقطة 17 في المركز الـ13.

تشكيل ليفربول أمام ليستر سيتي

وكان الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول أعلن عن تشكيل فريقه لمواجهة ليستر سيتي، ضمن مواجهات الجولة الثامنة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

تشكيل ليفربول أمام ليستر سيتي

وأجرى يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول، بعض التعديلات على تشكيلة الريدز أمام ليستر سيتي ضمن منافسات الجولة الـ18 في الدوري الإنجليزي الممتاز.

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد – فيرجيل فان دايك – جويل ماتيب – أندرو روبرتسون.

الوسط: جوردان هندرسون – تياجو – إيليوت.

الهجوم: محمد صلاح – داروين نونيز – تشامبرلين.

أرقام قياسية لمحمد صلاح مع ليفربول في الجولة الماضية

وصل محمد صلاح للهدف رقم 172 بقميص ليفربول، معادلًا أسطورة النادي كيني دالجليش.

وأصبح محمد صلاح أكثر من سجل خارج الديار بقميص ليفربول في تاريخ الدوري الانجليزي، برصيد 55 هدفًا، متساويًا مع مايكل أوين.

وسجل محمد صلاح أسرع أهدافه في الموسم الحالي عند الدقيقة 4:37 في شباك أستون فيلا.

ترتيب ليفربول في الدوري الإنجليزي

ويحتل نادي ليفربول المركز السادس في ترتيب جدول الدوري برصيد 28 نقطة من 16 مباراة خاضها الفريق.

في المقابل يحتل فريق برينتفورد المركز التاسع بجدول الترتيب برصيد 23 نقطة من 17 مباراة

كلوب: كنا سلبيين للغاية

وعقب إنتهاء مباراة ليفربول أمام ليستر سيتي، أكد يورجن كلوب المدير الفني للريدز في تصريحات نشرتها شبكة “ليفربول إيكو” الإنجليزية “، قال فيها كنا محظوظين بعض الشيء في الشوط الأول.. كنا سلبيين وعميقين للغاية.. لم يكن ذلك مفيدًا أبدًا، كان هذا بالضبط ما أرادوه، لعبنا لصالحهم، كنا منفتحين للغاية”.

وأضاف “لقد فُرضت علينا الأهداف وكان ذلك سيئ الحظ بالنسبة للمدافع (فوت فايس سجل هدفي ليفربول عن طريق الخطأ)، لقد تحسننا في الشوط الثاني”.

بوابة فيتو