مجلس الوزراء يجيز الهيكل الوظيفي لمستشفى الخرطوم





أجاز مجلس الوزراء، فى جلسة الخميس المنصرم الهيكل الوظيفي لمستشفى الخرطوم استكمالا لما بدأ من اعادة بناء و تشغيل للمستشفي الاول بالسودان الذي تأسس في العام ١٩٠٤ اجاز مجلس الوزراء آخر اجراءات عودته باجازة الهيكل الوظيفي والاداري لأكثر من ٢٠ تخصص و اكثر من ١٨٠٠ وظيفة اتحادية تمت الموافقة على مصادقتها و تمويلها من وزارة المالية.

الجدير بالذكر أن المستشفي قد تم تجفيفه بعد قرار الايلولة الاول لولاية الخرطوم وفي العام ٢٠٢٠ تم اتخاذ القرار باعادته للخدمة و بدأ التشغيل التجريبي له ببعض الاقسام التخصصية كجراحة الاطفال والمسالك البولية و مناظير الجهاز الهضمي وحاليا يجري العمل علي استكمال الإنشاءات ومتبقي الأقسام الاخري.

وقال المدير العام للمستشفى د.ساتي حسن ساتي في تصريح صحفي، بحسب سونا إن إجازة الهيكل الوظيفي في جلسة المجلس الخميس المنصرم تأتي في إطار إعادة تشغيل المستشفى ليصبح قبلة لكل المواطنين السودانيين وتجويدا للأداء والخدمة.

وأكد ساتي، أن الإجازة تعتبر الخطوة الأولى لإنشاء مدينة الخرطوم الطبية والتي ستلعب دورا كبيرا في توطين الخدمات المتخصصة باذن الله.

سونا