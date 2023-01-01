موعد مباراة الأهلي وبيراميدز والقناة الناقلة





يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره فريق بيراميدز بالجولة الحادية عشرة من منافسات بطولة الدوري الممتاز للموسم الحالي في المباراة المقرر إقامتها في تمام الساعة السابعة مساء غدا الاثنين على ملعب القاهرة الدولي.

القناة الناقلة لمباراة الأهلى وبيراميدز

وتذاع مباراة الأهلى وبيراميدز على قناة أون تايم سبورت الناقل الحصري لجميع مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز وبطولة كأس مصر.

مباراة جمعت الأهلى وبيراميدز

وتحمل المواجهة القادمة بين الأهلي وبيراميدز رقم 16 بتاريخ مواجهات الفريقين حيث سبق والتقيا 15 مرة قبل ذلك بالاسم الجديد للنادي السماوى بيراميدز الحالي والقديم “الأسيوطي” منهم 12 مرة بالدوري الممتاز و3 مباريات بكأس مصر.

وحقق فريق الأهلي الفوز في 6 مباريات مقابل 5 مباريات لبيراميدز وتعادلا في 4 مباريات أخرى.

وأحرز لاعبو الأهلى 17 هدفا في في شباك بيراميدز بينما سجل لاعبو بيراميدز 11 هدفأ في شباك الأهلي.

وأول لقاء جمع الأهلي وبيراميدز موسم 2014\2015 وانتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.

مشوار الأهلي بالدوري الموسم الحالي

وفاز الأهلي على فريق الإسماعيلي بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب الجيش المصري بمدينة برج العرب بالإسكندرية بالجولة الأولى من منافسات بطولة الدوري الممتاز للموسم الحالي.

وفاز الأهلي على فريق أسوان بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب الأهلي we بالسلام بالجولة الثانية من منافسات بطولة الدوري الممتاز للموسم الحالي.

كما فاز الأهلي على فريق الداخلية برباعية مقابل هدف في المباراة التي أقيمت على ملعب السويس الجديد بالجولة الثالثة من منافسات بطولة الدوري الممتاز للموسم الحالي.

وفاز الأهلى على فريق طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت على ملعب الأهلى we بالسلام بالجولة الخامسة من منافسات بطولة الدوري الممتاز للموسم الحالي.

وفاز الأهلي على غزل المحلة بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت على ملعب المحلة ضمن منافسات الجولة السادسة ببطولة الدوري الممتاز للموسم الحالي.

كما فاز الأهلي على الاتحاد السكندري بثلاثة أهداف نظيفة في المباراة التي أقيمت على ملعب الأهلي we بالسلام بالجولة الرابعة من منافسات بطولة الدوري الممتاز للموسم الحالي.

وتعادل الأهلي مع فريق فيوتشر إف سي سي بنتيجة 1-1 في المباراة التي أقيمت على ملعب الأهلي.

وفاز الأهلي على فاركو بنتيجة 2-1 في لقاء الجولة الثامنة من منافسات بطولة الدوري الممتاز للموسم الحالي في المباراة التي أقيمت على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وتعادل الأهلي مع فريق سموحة بنتيجة 0-0 في لقاء الجولة التاسعة من منافسات بطولة الدوري الممتاز للموسم الحالي في المباراة التي أقيمت على ملعب الأهلي we بالسلام.

وتعادل الأهلى مع فريق سيراميكا كيلوباترا بنتيجة 1-1 في لقاء الجولة العاشرة من منافسات بطولة الدوري الممتاز للموسم الحالي في المباراة التي أقيمت على ملعب القاهرة الدولي.

بوابة فيتو