بعد ارتفاع أسعارها في الأسواق، هل يرتفع سعر اللحوم داخل المجمعات الاستهلاكية أول يناير ؟





أسعار اللحوم الطازجة داخل المجمعات الاستهلاكية، أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن ضخ كميات كبيرة من اللحوم داخل المجمعات الاستهلاكية مع بداية العام الجديد 2023.

ومع ارتفاع أسعار اللحوم الطازجة بالأسواق الحرة ليتراوح سعر الكيلو ما بين 200 جنيه إلى 250 جنيها، تقوم وزارة التموين بطرح اللحوم داخل المجمعات بأسعار مخفضة عن السوق الخارجي بنحو 30%.

اللحوم والدواجن بالمجمعات الاستهلاكية.

وعن اللحوم داخل المجمعات الاستهلاكية، قامت الوزارة بالتعاقد علي 3990 طن لحوم مجمدة تم توريدها بالكامل، بالاضافة الي 90 ألف رأس ماشية، تم توريد منها 29 ألفا و398 رأسا.

أسعار اللحوم داخل المجمعات الاستهلاكية

وتطرح وزارة التموين منتجات اللحوم الطازجة والمجمدة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للوزارة بكميات كبيرة لتلبية احتياجات المواطنين، والتي جاءت أسعارها كالأتي:

طرح لحوم بلدى بسعر الكيلو 145 جنيها

طرح الكبدة البلدى بسعر الكيلو 145

طرح اللحوم السودانى الطازجة بـ 115 جنيها

طرح اللحوم المجمدة البرازيلي بسعر 79 جنيها..

الدواجن داخل المجمعات الاستهلاكية

أما فيما يتعلق بالدواجن، قالت وزارة التموين إنه تم التعاقد على 11 ألف طن دواجن مستوردة خلال العام، وتم توريد 10233 طن للاسواق، بالاضافة إلى 525 طن محلي تم توريد منه 353 طنا، بالإضافة الي 1000 طن فخدة دواجن مستورد، وتم توريد 840 طنا بالفعل

توفير السلع التموينية والخبز المدعم

وأكدت وزارة التموين توفير احتياجات المواطنين من السلع الأساسية علي الرغم من الظروف الاقتصادية بالغة التعقيد التي يشهدها العالم نتيجة تداعيات جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية والتي كان لها تأثير مباشر علي جميع دول العالم..

واشارت الوزارة الي انتاج وصرف 91 مليار رغيف، كما تم تدبير وصرف سلع تموينية للمواطنين حاملي البطاقات الذكية بقيمة 36مليار جنيه، كما بلغ عدد المستفيدين من صرف الدعم والخبز 70.869.663 مواطن، منهم 62.762.908 مستفيد من صرف السلع التموينية. .

وأوضحت الوزارة انه تم إلزام التجار بالإعلان عن جميع أسعار المنتجات المعروضة للبيع وبشكل واضح للمستهلكين حتي يتمكن المواطن من المفاضلة بين أسعار السلع التي يرغب بشراؤه.

الاحتياطي الاستراتيجي من السلع التموينية

الإحتياطي الإستيراتيجي من السلع، أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن المخزون الإستيراتيجي من السلع الاساسية، حيث بلغ الاحتياطي الاستراتيجي من القمح 4.8 شهر ، والارز 5.9 شهر، الزيت التمويني 4.9 شهر، المكرونة 6.9 شهر، الدواجن 4.5 شهر، اللحوم الحية السوادانية 12 شهر، السكر التمويني 3 اشهر مع العلم ان الموسم الجديد يبدأ في 15 يناير 2023.

صرف السلع التموينية خلال شهر يناير 2023

وبدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية صرف المقررات التموينية لاصحاب البطاقات، حيث شهدت منافذ التموين علي مستوي محافظات الجمهورية والبالغ عددها 40 الف منفذ إقبالا كبيرا من المواطنين أصحاب البطاقات البالغ عددهم 64 مليون علي صرف سلع يناير 2023، بالإضافة إلي الدعم الاستثنائي للفئات الاكثر احتياجا.

واكدت وزارة التموين توافر السلع للمواطنين دون زيادة في الأسعار حيث يتم توفير 32 صنفا ضمن القائمة التموينية وأكثر من 3 آلاف من السلع الحرة

أسعار سلع التموين في يناير 2023

سلعة المكرونة، وقامت وزارة التموين بتحريك أسعار المكرونة لتصبح بسعر 12 جنيها للكيلو بدلًا من 10.5 جنيه و6 جنيهات للنصف كيلو بدلا من سعر 5.25 جنيه.

وجاءت أسعار السلع التموينية خلال شهر يناير كالآتي:

1- سكر معبأ 1 كجم بسعر 10.5 جنيه.

2 – زيت خليط 800 مللي بسعر 25 جنيهًا.

3- أرز معبأ 1 كجم بسعر 10.50 جنيه.

4- مكرونة 800 جم بسعر 12 جنيه.

5- مكرونة 400 جم بسعر 6 جنيه.

6- عدس مجروش 500 جم بسعر 12 جنيهًا.

7- فول معبأ 500 جم بسعر 7.50 جنيه.

8- دقيق معبأ ورقي أو بلاستيك 1 كجم بسعر 11 جنيهًا.

9- مسلى صناعي 800 جم بسعر 30 جنيهًا.

10- شاي ناعم 40 جم بسعر 3.50 جنيه.

11- صلصة 300 جم بسعر 6 جنيهات.

12- تونة مفتتة وزن 140 جرامًا بسعر 12 جنيهًا.

13- مربى أنواع 350 جرامًا بسعر 14 جنيهًا.

14- جبنة تتراباك 250 جم بسعر 7.50 جنيهات.

15- جبنة تتراباك 500 جم بسعر 14 جنيهًا.

16- مسحوق أتوماتيك 800 كجم بسعر 20 جنيهًا.

17- مسحوق عادي يدوي 800 جم بسعر 10.50 جنيه.

18- صابون غسيل 125 جم بسعر 2.25 جنيه.

19- صابون تواليت 125جم بسعر 6.50 جنيه.

20- لبن جاف 125 جم بسعر 20 جنيهًا.

21- خل 5% 900 ملي بسعر 5 جنيهات.

22- کیس ملح طعام 300 جم بسعر جنيه واحد.

23- بار حلاوة طحينية سادة 40 جم بسعر جنيهين.

24- کیس سائل غسيل أواني 80 جم بسعر جنيهين.

25- بسكويت يويوز سادة بجنيه واحد.

26- بسكويت يويوز ويفر أنواع بسعر جنيهين.

27- بسكويت تومورو أنواع 3 جنيهات.

28- بسكويت بوو أنواع 3 جنيهات.

29- طحينة بيضاء ظرف 140 جرامًا بسعر جنيهين.

30- قهوة سريعة الذوبان 18 جم بسعر 3 جنيهات.

31- علبة مرقة دجاج بسعر 5.25 جنيها.

32- جبن ابيض زنة 125 جرام بسعر 4.5 جنيها.

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