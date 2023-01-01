الأهلي، تعرف على مفاجأة كولر أمام بيراميدز





الأهلي، قرر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضم مصطفي سعد ميسي لاعب الفريق لقائمة مباراة بيراميدز المرتقبة غدًا.

الأهلي جاهز لمباراة بيراميدز

وجاء قرار كولر بضم مصطفي سعد ميسي لقائمة الأهلي في مباراة الغد في ظل جاهزية اللاعب بدنيا وفنيا بعد أن قضي الفترة الماضية في تنفيذ برنامج تأهيلي لإعلان جاهزيته.

ويرغب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في تحقيق الفوز غدا أمام بيراميدز لاستعادة الانتصارات من جديد في ظل تعثر مفاجئ حدث خلال الفترة الأخيرة للمارد الأحمر.

الأهلي انهي استعداداته الليلة لمواجهة بيراميدز غدا حيث دخل الفريق معسكر مغلق استعدادا لمواجهة الغد المرتقبة.

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يستضيف إستاد القاهرة الدولي في تمام الساعة السابعة مساء غدا الاثنين مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ونظيره فريق بيراميدز بالجولة الحادية عشر من منافسات بطولة الدوري الممتاز للموسم الحالي 2022-2023.

آخر مباراة للأهلى أمام بيراميدز على ملعب القاهرة

وكانت آخر مباراة جمعت الأهلى وبيراميدز على ملعب القاهرة بالدور ربع النهائي لبطولة كأس مصر للموسم 20201-2021 في المباراة التي أقيمت في شهر يونيو الماضي وفاز بها الفريق الأحمر بهدفين مقابل هدف حيث سجل ثنائية الأهلى طاهر محمد طاهر وحسام حسن بينما سجل هدف بيراميدز رمضان صبحى.

مدربو الأهلى أمام بيراميدز

لعب الأهلي أمام بيراميدز بـ 7 مدربين خلال ال15 مباراة التى جمعت الفريقين عبر تاريخ مواجهتهم وهم كالتالي:

1-الأسباني خوان كارلوس جاريدو

– الأهلى 0-0 بيراميدز ( الاسيوطي سابقا) الدور الاول من منافسات بطولة الدوري الممتاز للموسم 2014-2015.

– الأهلى 5-0 ببراميدز ( الاسيوطى سابقا) الدور الثاني من منافسات بطولة الدوري الممتاز للموسم 2014-2015.

2- حسام البدري

-الأهلى 1-0 بيراميدز ( الاسيوطى سابقا) الدور الأول من منافسات بطولة الدوري الممتاز لموسم 2017-2818.

الأهلى 0-1 بيراميدز ( الأسيوطى سابقا) الدور ربع النهائي لبطولة كأس مصر عام 2018

– الأهلى 1-0 بيراميدز ( الاسيوطى سابقا) الدور الاول من منافسات بطولة الدوري الممتاز لموسم 2018-2019.

3- الأوروجوائي مارتن لاسارتي

– الأهلى 0-1 بيراميدز دور آل 16 لبطولة كأس مصر عام 2019.

– الأهلى 0-1 ببراميدز الدور الاول من منافسات بطولة الدوري الممتاز للموسم 2018-2019.

– الأهلى 1-2 بيراميدز الدور الثاني من منافسات بطولة الدوري الممتاز لموسم 2018-2019.

– السوسري رينيه فايلر

– الأهلى 0-0 بيراميدز الدور الاول من منافسات بطولة الدوري الممتاز لموسم 2019-2020.

– الأهلى 2-1 بيراميدز الدور الثاني من منافسات بطولة الدوري الممتاز لموسم 2019-2020.

5- الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني

– الأهلى 0-0 ببراميدز الدور الاول من منافسات بطولة الدوري الممتاز لموسم 2020-2021.

– الأهلى 2-2 بيراميدز الدور الثاني من منافسات بطولة الدوري الممتاز لموسم 2020-2021.

– الأهلى 3-0 ببراميدز الدور الاول من منافسات الموسم الحالي 2021-2022 لبطولة الدوري الممتاز.

6- سامى قمصان

الأهلى 2-1 بيراميدز الدور ربع النهائي لبطولة كأس مصر للموسم 2020-2021.

7- البرتغالي ريكاردو سواريش

الأهلى 0-2 بيراميدز الدور الثاني من منافسات بطولة الدوري الممتاز للموسم الماضي 2021-2022.

بوابة فيتو