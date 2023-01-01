ترك يهدد بإعلان الحرب في شرق السودان





هدد رئيس المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة الناظر محمد الأمين ترك، اليوم الأحد، بإعلان الحرب في شرق السودان في حال تعنت الحكومة المركزية منح المنطقة منبراً تفاوضياً منفصلاً لتقرير المصير.

وأضاف ترك خلال مُخاطبته حشداً جماهيرياً في منطقة “مويتا” بولاية كسلا، (نطالب بمنبر تفاوضي منفصل إذا استجابت الحكومة نحن مع وحدة السودان وقوته، أما إذا رفضت حتماً سنعلن الحرب، وسنصمد كما صمد مقاتلينا السابقين).

واعتلى الناظر ترك، المنصة وهو يحمل مدفعا، وتابع قائلا (سنعود مُجدداً لحالات القصف الجوي والمدفعي، وأحيي مواطني هذه المناطق الحدودية الذين صمدوا إبان سنوات الحرب.

وكشف عن ترتيبات يقودها للانخراط في تحالف يجمع وسط وشمال وشرق السودان علاوة على إقليم كُردفان للعمل على تحقيق الحُكم الذاتي وتابع (واهم من يظن أنه يُريد أن يحكمنا من الخرطوم).

الخرطوم: ST