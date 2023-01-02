شاهد بالفيديو.. من تركيا .. الفنانة هدى عربي تقدم فاصل من الرقص المثير مع نجم السوشيال ميديا الشهر “منذر”





التقت الفنانة السودانية الشهيرة هدى عربي خلال زيارتها لدولة تركيا التي أحيت فيها حفل ساهر ليلة رأس السنة بنجم السوشيال ميديا المعروف, منذر محمد.

وبحسب مقطع فيديو متداول قام برصده محررة موقع النيلين فقد ظهرت عربي مع نجم السوشيال ميديا في فاصل رقص مثير نال اهتمام رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان.

الجدير بالذكر أن الشاب منذر كان قد عمل لفترة مع الفنانة هدى عربي كمسؤول للبث المباشر على صفحة المطربة عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قبل أن يغادر لتركيا ويستقر فيها لإكمال دراسته الجامعية.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين