مراسلون بلا حدود: السودان في المرتبة 151 عالميًا في حرية الصحافة





في تقريرها السنوي عن الحريات الصحفية في العالم للعام ٢٠٢٢م، الذي اعتبرته من أسوأ الأعوام على صعيد الحريات في العالم صنفت منظمة مراسلون بلا حدود السودان في المرتبة 151 عالميًا من حيث الحريات الصحفية. وجاءت تونس الأولى عربيا وفي المرتبة 94 عالميا وقطر الثانية عربيا والمرتبة 119 عالميا والأردن 120 عالميا.

وصنف التقرير الذي شمل العديد من دول المنطقة أيضا دولة الاحتلال الإسرائيلي في المرتبة 86 بالرغم من رصد التقرير لنحو 250 انتهاكا غالبيتها مباشرة ضد الصحفيين وقتلها للصحفية شيرين أبو عاقلة.

وجاء تصنيف الدول العربية بالترتيب الآتي، تونس 94 .. قطر 119 .. الأردن 120.. لبنان 130 .. الجزائر 134.. المغرب 135.. الإمارات 138.. الصومال 140.. ليبيا 143.. السودان 151.. الكويت 158.. السعودية 166 .. مصر 168.. اليمن 169.. فلسطين 170.. سوريا 171 والعراق 172.

صحيفة السوداني