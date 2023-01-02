روسيا تبقي السودان في قائمة الحظر الضريبي ضمن “8” دول عربية





أبقت هيئة الضرائب الفيدرالية الروسية، في قائمتها المحدثة للعام 2023، السودان ضمن القائمة السوداء للدول والأقاليم التي لا تتبادل المعلومات الضريبية مع روسيا. وتم استبعاد عدد من الدول من القائمة السوداء الجديدة التي تشمل 89 دولة و16 إقليمًا، منها البحرين وأندورا وبربادوس وكولومبيا وكوستاريكا ونيجيريا وباكستان وسانت لوسيا وأوروغواي والإكوادور.

وبقيت كل من الأردن والعراق، واليمن، وسلطنة عمان، وفلسطين، وتونس، وموريتانيا، والسودان والصومال، مدرجة في القائمة المحدثة.

صحيفة السوداني