الخرطوم تعوّل على التوسّع في المساحة المزروعة لتحقيق إنتاجية عالية





أعلنت وزارة الزراعة والثروة الحيوانية بالخرطوم، عن الاعتماد على الإنتاج الزراعي والحيواني، لتحقيق إنتاجية عالية تلبي حاجة المواطن في الإنتاج الزراعي والحيواني بجانب الموسم الشتوي.

وأعلن مدير عام وزارة الزراعة والثروة الحيوانية بالخرطوم، سرّ الختم فضل المولى، عن سعيهم لتوفير السلع الأساسية في مجال الإنتاج الزراعي والحيواني المتمثّل في الخضر والفاكهة واللحوم البيضاء والحمراء. وأضاف” الولاية تعوّل على التوسّع في المساحات المزروعة لتحقيق الوفرة في الإنتاج والإنتاجية”.

صحيفة السوداني