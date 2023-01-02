الشيوعي : مساومات (قحت) عن التسوية تثير استفزازات الشارع أكثر من استفزازات الانقلابيين





قطع عضو اللجنة المركزية بالحزب الشيوعي كمال كرار بأن البلاد تمر الآن نحو الهاوية بسبب المنزلقات التي أقحمتها خلالها قوى الحرية والتغيير عبر الاتفاق مع العسكر. وقال لاتوجد سكة للحل غير اقتلاع العسكر وقوى الحرية والتغيير من المشهد.

وأشار كرار في حوار لـ(الحراك) ينشر بالداخل بأن مساومات قوى الحرية والتغيير حول التسوية تثير استفزازات الشارع، أكثر من استفزازات الانقلابيين للشارع ذاته، جازماً بأن عودة قوى الحرية والتغيير للمشهد السياسي في نسختها الثانية لأجل تصفية الثورة، إثر تحالفاتها مع العسكر والكتلة الديمقراطية والفلول، مشدداً بأن الاتفاق لن يغير أوضاع البلاد حتى إذا أفلح في تشكيل حكومة، مشيراً إلى أنه سيجلب قوى رافضة له لخندق قوى التغيير الجذري لافتاً بأن الشارع كله سيقف ضد الحكومة والاتفاق.

الخرطوم – أيمن المدو

صحيفة الحراك السياسي