وزير الخارجية الأمريكي: ندعم العملية السياسية في السودان





أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أمس، دعم واشنطن للعملية السياسية في السودان بقيادة أبنائه. كما أضاف في بيان أن بلاده تحث جميع الأطراف على الانخراط سريعًا وبنية حسنة في “حوار هادف” لحل القضايا العالقة.

في وقت دعت فيه البعثة الأممية في السودان جميع الأطراف في البلاد للانخراط جديا في مساعي العملية السياسية لاستعادة مسار التحول المدني والديمقراطي.

بدوره، دعا رئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان كل الأطراف إلى عدم إهدار ما وصفه “فرصة تاريخية” لتوحيد الصف ووضع أسس وحدة وبناء الدولة السودانية، مشيرا إلى أن هذه الفرصة حصل عليها الشعب السوداني بعد “تضحيات جسيمة”.

وقال البرهان في خطابه “يتحتم علينا توحيد الصف والكلمة وتجاوز الخلافات والصراعات بالحوار الجاد والموضوعي”. كما أضاف أنه يتطلع لتوسيع قاعدة التوافق السياسي وذلك “لتمهيد الطريق لخطوات أُخرى وتهيئة البلاد للانتخابات العامة بنهاية الفترة الانتقالية”.

وأكد البرهان التزام المجلس بخروج المؤسسة العسكرية نهائيا من العملية السياسية.

وقال البرهان إن “الإقصاء وعدم الاستماع إلى مطالب الآخرين وفرض الوصاية من فئات محددة من قطاعات الشعب” سيضع وحدة وأمن البلاد في خطر كبير.

صحيفة السوداني