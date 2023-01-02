تحقيق أعلى إنتاجية للذهب في تاريخ قطاع المعادن بالسودان ومسؤول يكشف الأسباب





يقول علاء الدين إنّ هذه الزيادة الماثلة في الإنتاج إلى التوجيهات والمتابعة اللصيقة من الإدارة العليا للشركة بقيادة المدير العام مبارك أردول.

أعلنت الشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة عن تحقيق أعلى إنتاجية للذهب في تاريخ قطاع المعادن للسودان في العام 2022.

وقال مدير الإدارة العامة للإشراف والرقابة على شركات الإنتاج علاء الدين محمد علي، إنّ نسبة الإنتاج من معدن الذهب للعام 2022م بلغت”18 طن و637 كيلو جرام” من إنتاج القطاع المنظم من شركات الامتياز وشركات معالجة مخلفات التعدين التقليدي.

وأشار إلى أنّ الإنتاجية التي تعد الأعلى في تأريخ الشركة السودانية للموارد المعدنية زادت بنسبة واحد طن و611 كيلو جرام من أعلى انتاج في الفترة الماضية الذي تحقق في العام 2019 والبالغ”17 طن و26 كيلو جرام.

وعزا علاء الدين هذه الزيادة الماثلة في الإنتاج إلى التوجيهات والمتابعة اللصيقة من الإدارة العليا للشركة بقيادة المدير العام مبارك أردول وطاقمه المساعد، مسنودة بتضافر جهود العاملين في الشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة وشركائها من شركات التعدين المستثمرة في القطاع.

باج نيوز