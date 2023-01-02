بنك الخرطوم يرفض فتح (تطبيق بنكك) لـ(معاق)





كشف تحقيق صحفي تفاصيل واقعة رفض بنك الخرطوم فرع (ود البشير) فتح تطبيق (بنكك) لشاب من ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث رده أحد موظفي البنك مبرراً: “الحالات الخاصة ممنوع يتعمل ليها تطبيق بنكك”.. إلا أن بعض القانونيين والمصرفيين أوضحوا للصحيفة أنه لا يوجد مسوغ قانوني يمنع المعاقين تملك تطبيق بنكك. نشير أن المعاق (خالد)، (19) سنة، يعاني من مرض (ضمور العضلات الشوكي)، وعلاجه متاح بألمانيا بتكلفة (45) ألف يورو، وهدفه من فتح التطبيق لتحول فيه المبالغ التي يكسبها من عمله في التسويق الإلكتروني والتصاميم..

الخرطوم – بتول الفكي

صحيفة الحراك السياسي