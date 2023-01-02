والي الخرطوم يوجه رسالة للعاملين بتجديد العزم والعمل لخدمة المواطن





وجه والي الخرطوم المُكلف أحمد عثمان حمزة رسالة للعاملين بالولاية بمناسبة الاستقلال تضمنت أشارات مهمة فحواها تجديد العزم والعمل باخلاص لخدمة المواطن كل من مكان عمله والمثابرة على تنفيذ الخطط والمشاريع سيما وأن هناك العديد أصابها التدهور كالصحة والتعليم . وكان الوالي قد خاطب اليوم احتفال العاملين بالأمانة العامة لحكومة الولاية بالذكرى ٦٧ للاستقلال وبدأ الوالي واضحا في حديثه وقال أن المسؤولية تتطلب الاعتراف بوجود مشاكل ورغم قلة الموارد مقارنة مع الاحتياجات غير أننا عزمنا على توجيه الموارد المتاحة لخدمات المواطن لذلك خصصنا ٥٠ % من موازنة العام ٢٠٢٣م لمشاريع التنمية وأقر الوالي بضعف أجور العاملين فى القطاع الحكومي وأنها القت بظلالها السالبة على معيشة العاملين لذلك تسعى الولاية مع شركاء آخرين في توفير سلة قوت العاملين أكثر من مرة في العام فضلا عن تفعيل التعاونيات بمواقع العمل ونشرها في الاحياء البعيدة. وأشار الوالي إلى أن الاحتفال بذكرى الاستقلال يعد مناسبة للوقوف مع النفس لخلق واقع أفضل لمستقبل البلاد مستفيدين من تجارب الرعيل الأول من صناع الاستقلال فى التضحية فى سبيل بناء أمة معتمدة على ذاتها تحقيقا لمعنى للاستقلال الحقيقى المتمثل فى اخلاص النوايا و العمل من أجل تنمية البلاد وزيادة الموارد دعما للاقتصاد القومي الذى سينعكس إيجابيا على الخدمات التى يحتاجها المواطن فى شتى المجالات .

وكالة سونا