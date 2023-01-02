كلوب يضغط على إدارة ليفربول لحسم صفقة مغربية





أكدت تقارير إنجليزية، أن يورغن كلوب مدرب ليفربول، يضغط على إدارة الريدز للتعاقد مع المغربي سفيان أمرابط لاعب فيورنتينا الإيطالي، خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

وبحسب الشبكات فإن كلوب يضغط بقوة على إدارة ليفربول من أجل التعاقد مع أمرابط لاقتناعه التام بإمكانيات اللاعب المغربي.

يأتي ذلك في الوقت الذي يتمسك فيه فيورنتينا بخدمات أمرابط، ويرفض رحيله، ويخطط لتمديد عقده، خاصة بعد تألقه في كأس العالم 2022، وفي حال موافقته على البيع يرغب النادي الإيطالي في تحقيق أقصى استفادة ممكنة من وراء رحيله بالحصول على مبلغ لا يقل عن 50 مليون يورو.

وكان أمرابط أحد المساهمين في إنجاز منتخب المغرب التاريخي، بحصد المركز الرابع في بطولة كأس العالم 2022.

البيان