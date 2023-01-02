بسبب مكالمة هاتفية.. إدارة برشلونة تنقلب على دي يونغ





أكدت تقارير إنجليزية، إن إدارة نادي برشلونة انقلبت على الهولندي فرينكي دي يونغ لاعب الفريق الكتالوني، بسبب مكالمة هاتفية تسببت في غضب مسؤولي النادي الكتالوني.

فإن دي يونغ اتصل مؤخراً بإيريك تين هاغ المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، وأبلغه بأنه يريد الانتقال إلى صفوف الشياطين الحمر.

وحاول مانشستر يونايتد ضم دي يونغ الصيف الماضي، لكن الصفقة تعطلت بسبب الرواتب المؤجلة للاعب الهولندي لدى برشلونة.

وأكدت الصحيفة أن هذه المكالمة أثارت غضب إدارة برشلونة، خاصة أن دي يونغ رفض تقديم أي تسهيلات للرحيل في الصيف الماضي، عندما كان النادي في حاجة إلى رحيله بسبب الأزمة الاقتصادية.

وأوضحت الصحيفة أن الانطلاقة الجيدة لمانشستر يونايتد عقب كأس العالم 2022 شجعت دي يونغ على الانتقال إلى صفوف الشياطين الحمر، خاصة أن الفريق بات مرشحاً للمشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل