عضو السيادي يلتقي بوفد سلطنة عموم الداجو بالسودان





التقى عضو مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن شمس الدين كباشي بالقصر الجمهوري اليوم، بوفد سلطنة عموم الداجو بالسودان، بحضور وزير التنمية الاجتماعية الأستاذ أحمد آدم بخيت.

وقال وزير التنمية الإجتماعية في تصريح صحفي، إن اللقاء تطرق للأحداث التي شهدتها محلية بليل، لافتاً إلى أن اللقاء أمن على أهمية عودة المتضررين وتقديم الدعم الإنساني لهم وأعلن عن تسيير قافلة خلال اليومين القادمين، لدعم المتضررين فى تلك المناطق، مؤكداً حرص الوزارة على توفير الدعم اللازم ومعالجة الأوضاع الإنسانية والعمل على تفادي كافة أشكال العنف.

من جانبه أوضح السلطان جعفر إبراهيم كسفروك سلطان عموم الداجو بالسودان ،أن اللقاء كان ايجابياً تناول العديد من القضايا المتعلقة بالشأن الإنساني، معرباً عن أمله فى عودة النازحين إلى قراهم الأصلية وتوفير الغذاء وتقديم الخدمات الاغاثية لهم.

وكالة سونا