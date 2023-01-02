الدوري الإنجليزي، ليفربول يسقط بالخسارة أمام برينتفورد 3-1





الدوري الإنجليزي، خسر فريق ليفربول أمام برينتفورد بنتيجة 3-1، مساء اليوم الإثنين، في المباراة التي جرت على ملعب جريفين بارك، في الجولة التاسعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز – البريميرليج.

أهداف مباراة ليفربول وبرينتفورد

سجل ثلاثية برينتفورد، إبراهيما كوناتي في الدقيقة 20 بالخطأ في مرماه ويوان ويسا في الدقيقة 42 ومبيومو في الدقيقة 84.

تشكيل ليفربول أمام برينتفورد

في حراسة المرمى: أليسون بيكر.

وفي خط الدفاع: ألكسندر أرنولد، جويل إبرهيما كوناتي، فان دايك، تسيميكاس.

وفي خط الوسط: هارفي إليوت، فابينيو، تياجو ألكانتارا.

وفي خط الهجوم: محمد صلاح، داروين نونيز، تشامبرلين.

وتواجد على مقاعد بدلاء ليفربول كل من: كيليهير- جو جوميز- نابي كيتا- جونز- روبرتسون- كارفاليو- جويل ماتيب- باسيتيتش- فيليبس.

تشكيل برينتفورد ضد ليفربول

رايا – رويرسليف – زانكا – مي – بينوك – هنري – نورجارد – يانليت – يانسين – مبيومو – ويسا.

ترتيب ليفربول وبرينتفورد

وبهذه النتيجة، يحتل ليفربول المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 28 نقطة.

بينما يحتل فريق برينتفورد المركز السابع ويرفع رصيده إلى 23 نقطة

ترتيب محمد صلاح في قائمة هدافي البريميرليج

ويأتي النجم المصري محمد صلاح في المرتبة ال13 بقائمة هدافي البريميرليج في الموسم الحالي برصيد 7 أهداف.

موعد مباراة ليفربول وبرينتفورد والقنوات الناقلة

أقيمت مباراة ليفربول أمام برينتفورد، اليوم الإثنين، وانطلقت أحداثها فى السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف بتوقيت السعودية، وتنقلها شبكة قنوات بي إن سبورت عبر قناة عبر قناة beIN SPORTS HD PREMIUM 1.

رقم مميز انتظر محمد صلاح

وبحث النجم الدولي المصري محمد صلاح، هداف فريق ليفربول، عن تحقيق إنجاز جديد ضد برينتفورد، مساء اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة 19 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان النجم المصري قد عزز مكانته بين أبرز نجوم ليفربول عبر تاريخه بعد معادلته رقم الأسطورة كيني دالجليش، صاحب الـ172 هدفا، كسابع هدافي الريدز في التاريخ وينتظر أن يعادله محمد صلاح.

وكان محمد صلاح النجم المصري سينفرد بالمركز السابع ويفض الشراكة مع كيني دالجليش، إذا نجح في زيارة شباك برينتفورد خلال مباراة الفريقين، مساء اليوم الإثنين، في ملعب جريفين بارك معقل برينتفورد.

ليفربول يفوز على ليستر سيتي

وفاز فريق ليفربول في الجولة الماضية على نظيره ليستر سيتي بنتيجة 2 / 1 في المباراة التي جمعتهما، الجمعة الماضي، ضمن مواجهات الجولة الثامنة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل ديوسبري الهدف الأول لليستر سيتي في شباك ليفربول في الدقيقة 5، وسجل ليفربول هدفا في مرمى ليستر سيتي عن طريق ووت فايس بالخطأ في مرماه، وفي الدقيقة 44 سجل ووت فايس هدفا ثانيا في مرماه بالخطأ لتصبح النتيجة 2 / 1 لصالح ليفربول.

كما سجل محمد صلاح أسرع أهدافه في الموسم الحالي عند الدقيقة 4:37 في شباك أستون فيلا.

تصريحات كلوب

وعقب إنتهاء مباراة ليفربول أمام ليستر سيتي، أكد يورجن كلوب المدير الفني للريدز في تصريحات نشرتها شبكة “ليفربول إيكو” الإنجليزية “، قال فيها كنا محظوظين بعض الشيء في الشوط الأول.. كنا سلبيين وعميقين للغاية.. لم يكن ذلك مفيدًا أبدًا، كان هذا بالضبط ما أرادوه، لعبنا لصالحهم، كنا منفتحين للغاية”.

بوابة فيتو