أسعار الذهب الان فى مصر، تراجع أسعار الذهب اليوم في ختام التعاملات





أسعار الذهب الان فى مصر، يبحث الكثير من المستهلكين عن سعر جرام الذهب اليوم فى مصر داخل المحلات والأسواق، حيث شهدت الأسعار نوعا من التراجع الطفيف في ختام التعاملات.

وهبط سعر الجرام نحو ٥ جنيهات في التعاملات المسائية.

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 1914 جنيهًا.

بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 1675 جنيهًا.

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 1435 جنيهًا.

بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 1116 جنيهًا.

بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 13400 جنيه.

اسعار الذهب الان فى مصر

ومرت أسعار الذهب خلال عام 2022 بالعديد من النقاط الهامة والتحولات فى أسعارها، حيث شهدت أسعار الذهب حالة من التذبذب بين الصعود والهبوط على مدار العام ولم يعرف المعدن الأصفر حالة الاستقرار على مدار العام.

وشهد المعدن الأصفر فى عام 2022 وصول إلى أعلى مستوى له على الإطلاق على مدار التاريخ، ويتسائل المستهلكين، كم سعر الذهب اليوم فى مصر والذى تأثرا بارتفاع أسعار العملة الأجنبية واستمرار الحرب الروسية الأوكرانية وزيادة الفوائد المحلية والعالمية.

ونرصد فى التقرير التالى أبرز تحركات الذهب على مدار العام ووصولها الى القمة ثم انهيارها وعودتها إلى معدلات طبيعية.

الذهب خلال 6 شهور من العام الماضى

وشهدت أول ستة شهور من العام وصول أسعار الذهب إلى مستويات تخطت فيها أسعار الأوقية 2050 دولارا، مما أثر على أسعار الذهب محليا خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام الجارى.

وكانت أسعار الذهب فى مستويات معقول مع بداية الحرب الروسية الأوكرانية فى نوفمبر 2022 حيث سجل جرام 21 نحو 850 جنيها للجرام محليا، وجرام 24 نحو 970 جنيها وسعر الأوقية بلغت نحو 1940 دولارا.

ومع بداية الحرب الروسية وارتفاع معدلات التضخم زاد الطلب على المعدن النفيس باعتباره أهم وأمن مخزن للقيمة.

واستمرت اسعار الاونصة تتراوح ما بين 1850 دولارا إلى 1940 دولارا فى أول ستة شهور من العام وبلغت فى بعض الاوقات 2050 دولارا.

ومع بداية الحرب الروسية وارتفاع معدلات التضخم زاد الطلب على المعدن النفيس باعتباره أهم وأمن مخزن للقيمة.

واستمرت اسعار الاونصة تتراوح ما بين 1850 دولارا إلى 1940 دولارا فى أول ستة شهور من العام وبلغت فى بعض الاوقات 2050 دولارا.

قرض صندوق النقد الدولى والذهب

وقبل الموافقة على قرض صندوق النقد الدولى فى الثلاث شهور الأخيرة من العام شهدت اسعار الذهب ارتفاع جنونى على المستوى المحلى.

واقترب سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا من 1900 جنيه للجرام الواحد وتراجع الطلب على المشغولات الذهبية لصالح السبائك والجنيهات المحلية مع رفع الفوائد على المستوى المحلى والعالمى.

وانخفضت أسعار الذهب مرة أخرى مع الموافقة على حصول مصر على قرض الصندوق وزيادة الحصيلة الدولارية فى الفترة الأخيرة.

كما انخفض جرام الذهب ما يقرب من 200 إلى 250 جنيها فى الجرام الواحد مع نهاية العام الجارى وهدأت حدة الأسعار قليلا ولكنها تظل مرتفعة بالمقارنة إلى بداية العام.

وأعلى نقطة وصل اليها سعر الجرام فى مصر كانت بالتزامن مع اقتراب إعلان صندوق النقد الدولى عن الموافقة عن صرف قرض الصندوق لمصر، حيث سجلت الأسعار عيار 21 نحو 1900 جنيه، وسجل سعر الجرام 24 نحو 2170 جنيها، وسجلت الأونصة نحو 1787 دولارا على المستوى العالمى.

اسعار الذهب فى ختام العام الجارى بلغ سعر الأونصة 1818 دولارا للأوقية.