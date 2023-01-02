قيادي بالحرية والتغيير يكشف موعد ورشة قضية تفكيك النظام السابق





كشف قيادي بالحُرية والتّغيير (المجلس المركزي) فضل حجب اسمه عن عقد ورشة لمناقشة قضية تفكيك نظام الـ30 من يونيو، إحدى قضايا الاتفاق الإطاري في الـ9 من يناير 2023.

وقال في تصريح لـ (باج نيوز): تبدأ أول ورشة في 9 يناير 2023، بهدف تقوية الموقف التفاوضي وتوسيع النقاش في هذه القضايا بإشراك عدد المتخصصين.

وأضاف: يشارك فيها الموقعون على الاتّفاق السياسي الإطاري، وأصحاب المصلحة من المجتمع المدني والصحفيين والمختصين.

وفي الـ5 من ديسمبر 2022 وقع المكون العسكري وقوى سياسية مدنية أبرزها تحالف الحُرية والتّغيير (المجلس المركزي) على الاتّفاق السياسي الإطاري بهدف تشكيل سلطة مدنية.

وأرجأ الاتفاق الإطاري 5 قضايا، بغرض التشاور حولها مع أصحاب المصلحة وقوى الثورة، وهي العدالة، والعدالة الانتقالية، اتّفاق السلام، هيكلة وإصلاح المنظومة العسكرية، إزالة التمكين واسترداد الأموال، قضية شرق السودان.

باج نيوز