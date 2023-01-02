برنتفورد يدك شباك ليفربول بثلاثية





واصل برنتفورد عروضه القوية في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بفوز كبير 3-1 على ضيفه ليفربول اليوم الاثنين لينهي مسلسلا من أربعة انتصارات متتالية لفريق المدرب يورجن كلوب.

وضع مدافع ليفربول إبراهيما كوناتي الكرة بالخطأ في مرماه في الدقيقة 19 وضاعف يوان ويسا الغلة لبرنتفورد قبل نهاية الشوط الأول بعد أن ألغى الحكم هدفين آخرين لفريقه بعد مراجعة حكم الفيديو المساعد في أول 45 دقيقة مثيرة.

وسجل داروين نونيز هدفا لليفربول في بداية الشوط الثاني لكن الحكم ألغاه بسبب التسلل.

ومنح أليكس أوكسليد-تشامبرلين ليفربول الأمل عندما سجل هدفا بالرأس من تمريرة عرضية لترينت ألكسندر أرنولد لكن بريان مبيومو حسم النقاط الثلاث لبرنتفورد في الدقيقة 84.

وجاء هذا الانتصار بعد فوز مفاجئ 4-صفر على ضيفه مانشستر يونايتد في أغسطس آب وأيضا الفوز 2-1 على مانشستر سيتي حامل اللقب في نوفمبر تشرين الثاني ليتقدم برنتفورد للمركز السابع برصيد 26 نقطة من 18 مباراة.

ويحتل ليفربول المركز السادس برصيد 28 نقطة من 17 مباراة.

البيان