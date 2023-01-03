شاهد بالفيديو.. من هو الشاب الذي ظهر وهو يقدم فاصل وهو يقدم وصلة رقص مثيرة مع الفنانة هدى عربي التي تجاوبت معه بفرح كبير خلال حفلها الأخير..هل هو إبنها كما زعم الجمهور؟





أظهر مقطع فيديو متداول على نطاق واسع بمنصات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة شاب سوداني يقدم فاصل من الرقص مع الفنانة هدى عربي.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد أظهر المقطع المتداول الفنانة الشهيرة وهي تقدم وصلة غنائية خلال حفلها الأخير الذي أقامته بتركيا.

وأثناء تقديمها لوصلتها الغنائية اقتحم الشاب المسرح الذي تغني فيه السلطانة وقدم معها فاصل من الرقص تجاوبت معه المطربة بفرح كبير.

ووفقاً لمتابعات محررة موقع النيلين فقد زعمت الصفحات الناشرة للمقطع أن الشاب هو نجل الفنانة هدى عربي وكان مرافقاً لها في رحلتها.

لكن الحقيقة التي لا يعرفها الكثيرون أن الشاب هو الناشط المعروف منذر محمد والذي عمل لفترة مع الفنانة هدى عربي كمسؤول للبث المباشر لحفلاتها على فيسبوك قبل أن يغادر لتركيا للدراسة.

رندا الخفجي _ الخرطوم

كوش نيوز