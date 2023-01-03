قوى الحرية والتغيير : البرهان هو من قوض السلطة القضائية





جزم المستشار القانوني القيادي بقوى الحرية والتغيير المعز حضرة بأن الأجهزة العدلية في البلاد مسيسة بالكامل، داعياً إلى عمليات إصلاحها، وأشار حضرة في تصريح لـ(الحراك) بأن رئيس الانقلاب “البرهان” هو الذي قوض السلطة القضائية، مشدداً بأن عمليات الإصلاح يجب أن لاتتم عن طريق العسكر. وتابع بأن المذكرة التي قدمها القضاة لمجلس السيادة كان يجب أن يقدموها إلى الجميع، سواء إن كانوا أحزاباً سياسية أو قانونيين، وأن لا يقدموها إلى رئيس المجلس العسكري وحده،لافتاً بأن البرهان هو الذي يعين رئيس القضاة ويفصله ويمكنه أن يفصل القضاة الحاليين الذين تقدموا بالمذكرة نفسها.

الخرطوم – إيمان الحسين

صحيفة الحراك السياسي