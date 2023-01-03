الخرطوم للأوراق المالية يغلق منخفضا عند 74020.355 نقطة





اغلق مؤشر سوق الخرطوم للأوراق المالية اليوم الثلاثاء منخفضا عند 74020.355 نقطة.

ومقارنة بتداول اليوم مع امس الاثنين فقد ارتفع حجم التداول من 568,125 جنيه الي 28,188.530 جنيه ،وارتفع عدد الأوراق المالية المتداولة من 1,125 ورقة مالية إلي 155,249 ورقة مالية ، وارتفع عدد الصفقات المنفذة من صفقة واحدة الى 20 صفقة.

وشهدت حركة الأسعار في قطاع البنوك وشركات الاستثمار انخفاض اسعار اسهم بنك الخليج . وفي قطاع الاتصالات والوسائط استقرار اسعار اسهم مجموعة سوداتل للاتصالات المحدودة .وفي قطاع الصكوك وصناديق الاستثمار استقرار صندوق الطاقة المتجددة الإستثماري. وفي قطاع الشهادات الاستثمارية استقرار أسعار جميع الاصدارات التى تم التداول فيها .

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