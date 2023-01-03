الإرصاد: إنخفاض طفيف للحرارة شمال البلاد ورياح مثيرة للغبار





توقعت وحدة الإنذار المبكر بالهيئة العامة للإرصاد الجوية أن تنخفض درجات الحرارة بشقيها العظمى والصغرى انخفاضا طفيفا في شمال البلاد بينما تحافظ على قيمها في بقية أنحاء البلاد ، ويتوقع نشاط الرياح المثيرة للغبار والأتربة في أجزاء متفرقة من شمال ، أواسط ، وغرب البلاد.

وأشارت في النشرة اليومية لحالة الطقس الصادرة اليوم أن من أهم معالم الطقس منخفض السودان الحراري ومرتفع جوي يغطي معظم أنحاء البلاد كما يتوقع أن يسود طقس غائم جزئيا في كل من شلاتين وحلفا الجديدة .

ومن المتوقع أيضا هطول أمطار في أجزاء من ولايات البحر الأحمر كسلا القضارف والنيل الأزرق .و أن تتعرض كل من نيالا النهود الضعين بابنوسة عطبرة شندي والخرطوم وأبوحمد إلى نشاط للرياح .

سونا